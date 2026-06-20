Versilia: Suv con targhe ticinesi contro scooter, muore 17enne

Keystone-SDA

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Un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi (Lucca), in Versilia, nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un Suv che avrebbe fatto una inversione ad 'U'.

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(Keystone-ATS) Secondo le agenzie italiane, l’auto, una Range Rover, aveva targhe ticinesi.

L’incidente è avvenuto non lontano dalla nota discoteca Twiga. Il 17enne è morto sul colpo e l’altro ragazzo è stato portato in codice rosso all’ospedale di Pisa con l’elicottero. Sono intervenuti, oltre al 118, i carabinieri per i rilievi. Il viale a mare è rimasto bloccato a lungo.

Nel pomeriggio, la polizia di Stato ha informato che, nel corso di controlli straordinari a Forte dei Marmi, è stato fermato il presunto responsabile dell’investimento. Dopo l’impatto, il conducente del veicolo si era allontanato a piedi, abbandonando l’auto e senza prestare soccorso.

Si tratta di un 27enne originario di Catania ma domiciliato nel Canton Ticino e residente nel Milanese a Trezzano sul Naviglio, che si trova in villeggiatura in Versilia. L’uomo si è costituito volontariamente, fermando una volante della polizia impegnata in una serie di controlli.

“Quello di stamani sono io”, ha detto agli agenti. È stato poi preso in consegna dai carabinieri che erano sulle sue tracce e che parlano di “importante risultato investigativo”. Interrogato, il 27enne è stato anche sottoposto a test tossicologico e alcol test in ospedale (risultando negativo) ed è ora accusato di omicidio stradale.

Individuate e ascoltate anche le due ragazze che erano con lui, una 30enne (che sarebbe la fidanzata dell’arrestato) e una 29enne, denunciate a loro volta per omissione di soccorso. I tre avevano deciso di trascorrere insieme il fine settimana in Versilia e, secondo quanto risulta agli investigatori, ieri avrebbero trascorso la serata al Twiga. I carabinieri, per gli accertamenti, hanno sentito i camerieri e il personale della sicurezza del locale.