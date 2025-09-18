Veto Usa a bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza, unico no

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti hanno posto il veto ad una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu presentata dai dieci membri non permanenti su Gaza, rimanendo ancora una volta isolati.

(Keystone-ATS) Il testo – che ha ottenuto 14 sì e il solo no americano – chiede a Israele di “revocare immediatamente e incondizionatamente tutte le restrizioni all’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza” e di garantirne la distribuzione sicura e senza ostacoli.

Chiede poi un “cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente” a Gaza, e il “rilascio incondizionato, dignitoso e immediato di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas”.