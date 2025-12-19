Via libera definitivo del Budesrat tedesco alla riforma della leva

Keystone-SDA

Il Bundesrat, la Camera alta del parlamento tedesco, ha approvato la riforma della leva in Germania. Si tratta del passaggio finale che consentirà alla nuova legge di entrare in vigore il 1 gennaio 2026.

(Keystone-ATS) Stando alle nuove norme, il servizio militare resta per ora volontario, ma a partire dall’inizio del prossimo anno tutti i ragazzi di 18 anni riceveranno un formulario dell’esercito, e saranno tenuti a compilarlo.

Anche le ragazze lo riceveranno, e potranno partecipare. Il meccanismo di obbligatorietà per i giovani di sesso maschile scatterà successivamente, se il fabbisogno di personale non sarà soddisfatto.