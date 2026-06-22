Vicepresidente Usa J.D, Vance ha lasciato il Bürgenstock

Keystone-SDA

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Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha lasciato questa sera, poco dopo le 19:00, il Bürgenstock (NW), sede dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. L'informazione è stata confermata a Keystone-ATS da una fonte vicina alle trattative.

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(Keystone-ATS) Precedentemente, nel corso della giornata, il vicepresidente americano aveva sottolineato che domenica era stata “una giornata davvero ottima”. L’incontro al Bürgenstock ha gettato “basi solide” per un accordo finale con Teheran, ha affermato.