Video mostrano file di mezzi verso il sud della Striscia di Gaza

Keystone-SDA

Diversi video postati sui social di Gaza mostrano file di veicoli che si spostano verso il sud della Striscia. I mezzi sono carichi di persone e masserizie.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo spostamento avviene dopo i pressanti avvisi dell’esercito sui social che indicano alla popolazione di Gaza city e altre aree di evacuare verso la zona meridionale dell’enclave. Hamas, come si vede in diversi filmati pubblicati in questi giorni, sta cercando di ostacolare l’evacuazione con posti di blocco, minacce e impedendo agli sfollati di piantare le tende quando arrivano nella zona di Khan Younis.

