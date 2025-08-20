The Swiss voice in the world since 1935
Vienna ospiterà l’Eurovision Song Contest 2026

Sarà Vienna la città che ospiterà l'Eurovision Song Contest (ESC) 2026. L'annuncio ufficiale è arrivato questa mattina dal direttore generale dell'ORF, Roland Weißmann, durante il programma Ö3-Wecker.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il palcoscenico dell’evento sarà la storica Wiener Stadthalle, che aveva già accolto la manifestazione nel 2015. Il calendario prevede due semifinali, in programma martedì 12 e giovedì 14 maggio, mentre la finalissima si svolgerà sabato 16 maggio. L’Austria aveva già ospitato l’ESC anche nel 1967.

Lo scorso maggio JJ, rappresentante dell’Austria, ha trionfato alla 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest svoltasi a Basilea in seguito alla vittoria dell’artista svizzero Nemo l’anno precedente.

