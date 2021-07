Vietata manifestazione oppositori presidente Camerun

La polizia ginevrina sta presidiando la zona perché si temono disordini. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 luglio 2021 - 13:47

(Keystone-ATS)

Le autorità ginevrine hanno vietato una manifestazione di oppositori del presidente camerunese Paul Biya che avrebbe dovuto tenersi nel pomeriggio sulla Place des Nations.

Il provvedimento è motivato con il pericolo di disordini, già avvenuti due anni or sono in una dimostrazione analoga.

La decisione è stata presa ieri mattina, ha indicato a Keystone-ATS un responsabile del dipartimento cantonale competente, confermando una notizia pubblicata da Le Temps. Gli organizzatori hanno presentato ricorso al tribunale amministrativo, che non ha però effetto sospensivo.

Biya ha 88 anni ed è presidente dal 6 novembre 1982: è quindi uno dei dirigenti del mondo al potere da più tempo. Soggiorna regolarmente all'Hotel Intercontinental di Ginevra, albergo di lusso famoso per aver ospitato i grandi del pianeta. Dopo che domenica si è diffusa la notizia del suo arrivo vi sono stati diversi piccoli raduni di oppositori, che hanno provocato l'intervento della polizia. Gli agenti hanno nel frattempo creato un perimetro di sicurezza intorno all'edificio e hanno consigliato ai residenti della zona di chiudere le finestre e di non muoversi all'esterno.

Una coalizione di dieci organizzazioni dell'opposizione, chiamata "Diaspora della resistenza camerunese", ha convocato una manifestazione, che in un primo tempo era stata autorizzata. Il collettivo chiede alla Svizzera di non permettere più al presidente Biya di entrare nel suo territorio e invita a bloccarne i beni. Il capo di stato è accusato di aver truccato le elezioni, di appropriazione indebita su vasta scala e di violazioni dei diritti umani, in particolare contro la minoranza di lingua inglese.

Due anni or sono, durante un precedente soggiorno del presidente camerunese, si sono verificati scontri fra sostenitori e oppositori di Biya. Sei membri delle forze di sicurezza del presidente sono stati condannati a una pena sospesa per aver aver maltrattato un giornalista RTS, derubandolo fra l'altro del materiale professionale in suo possesso, del portafogli e del cellulare.

A fine Ottocento colonia tedesca, il Camerun è uno stato dell'Africa equatoriale che ha ottenuto l'indipendenza dalla Francia il primo gennaio 1960. Grande circa dieci volte la Svizzera, ha una popolazione di circa 27 milioni di abitanti, per il 71% cristiani e per il 24% musulmani.