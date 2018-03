«Non vogliamo essere il Paese dove si possono aggirare le leggi», ha detto Villiger. «Un obbligo di dichiarazione dei redditi non è tuttavia d'attualità», ha aggiunto il ministro delle finanze al termine del colloquio con Eichel. In Svizzera il segreto bancario è ben ancorato e non è materia di negoziato, ha precisato Villiger. Si potrebbe tuttavia immaginare una modifica al sistema di riscossione alla fonte, ma occorre discuterne le modalità. Il capo del DFF si è detto pronto a cercare una soluzione. E' importante - ha dichiarato insieme al collega tedesco - che gli evasori non riescano ad aggirare il sistema fiscale del loro paese. Simili questioni devono poter figurare nella normativa europea. swissinfo e agenzie

"La Svizzera non intende attrarre gli evasori fiscali dopo l'unificazione dei tassi nei paesi dell'Unione europea." È la promessa che il ministro delle finanze svizzero Kaspar Villiger, in visita a Berlino, ha fatto all'omologo tedesco Hans Eichel.

Villiger a Berlino: "La Svizzera non vuole divenire il rifugio per gli evasori fiscali"

