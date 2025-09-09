The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Vingegaard: ‘la gente che protesta alla Vuelta va ascoltata’

"Non ci rendiamo conto di granché di quanto accade intorno, ma in merito alle proteste, si sa che la gente lo fa per un motivo, è orribile quello che sta accadendo attualmente e credo che quanti stanno manifestando hanno bisogno di essere ascoltati".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha detto Jonas Vingegaard, il ciclista danese leader della Vuelta de Espana, commentando ai microfoni dell’emittente pubblica TV2 le mobilitazioni, convocate dal collettivo ‘Galizia per la Palestina’, che anche oggi nella regione nordoccidentale di Spagna hanno forzato l’organizzazione della Vuelta ad anticipare di 8 km il traguardo della 16ma tappa della competizione, fra Poio e Mos Castro de Herville. Dopo che la tappa di domenica era stata ‘neutralizzata’ a 3 km dal traguardo a Monforte, sempre per le proteste a favore della Palestina.

Al grido di “Non è una guerra, è un genocidio”, i manifestanti chiedono il ritiro del team Israel Premier Tech dalla competizione.

“Hanno bisogno di essere ascoltati dai media, per questo protestano qui alla Vuelta. Ovviamente è un peccato che questo accada esattamente qui e questo è ciò che pensa la maggioranza di noi corridori. Ma, insisto, credo che quanti manifestano necessitino disperatamente di essere ascoltati”, ha affermato Vingegaard.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR