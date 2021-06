Visita di lavoro virtuale di Simonetta Sommaruga in California

La consigliera federale Simonetta Sommaruga durante la sua visita di lavoro virtuale in California KEYSTONE/ANTHONY ANEX sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 giugno 2021 - 14:37

(Keystone-ATS)

La consigliera federale Simonetta Sommaruga ha concluso oggi la sua visita di lavoro virtuale in California. Al centro del viaggio online della ministra dell'ambiente, iniziato lunedì, figuravano i cambiamenti climatici.

Si è trattato del primo progetto pilota del genere di un membro del Consiglio federale, ha indicato una nota odierna del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Sfruttando i moderni strumenti informatici, la consigliera federale Sommaruga ha così potuto farsi un'idea ad esempio della costruzione di treni, visitando virtualmente un impianto di montaggio del costruttore turgoviese di treni Stadler Rail, aperto nel 2019, e si è informata sulle conseguenze dovute al cambiamento climatico nello Stato della California.

Vantaggi e svantaggi

La ministra elvetica ha voluto raccogliere esperienze per poi poter valutare a quali condizioni un viaggio virtuale potrebbe completare o addirittura sostituire un viaggio tradizionale. "Visitando virtualmente una città o un Paese si risparmia tempo e si tutela l'ambiente", ha sintetizzato la responsabile del DATEC. Solo i voli di andata e ritorno dalla Svizzera a San Francisco sarebbero infatti durati quasi 24 ore.

Tuttavia Sommaruga non ha dimenticato anche gli svantaggi: "mancano per esempio le discussioni confidenziali". In caso di contenziosi, bisogna potersi guardare negli occhi, ha aggiunto.

Grazie a questo nuovo modo di comunicare, la consigliera federale ha comunque potuto farsi un'idea realistica della situazione sul terreno, visitare imprese alla stregua di un viaggio convenzionale, partecipare a discussioni e camminare virtualmente nella natura, precisa ancora il DATEC.

Immagini grazie a droni

Per quanto riguarda le conseguenze dei cambiamenti climatici, la consigliera federale si è informata visitando virtualmente la Napa Valley, famosa per il suo vino. La viticoltrice svizzera Christina Lüscher, emigrata in California, le ha mostrato in un filmato le conseguenze degli incendi degli scorsi anni. Il suo vigneto è stato fortunatamente risparmiato dalle fiamme. Le riprese aeree realizzate con dei droni hanno illustrato la situazione sul territorio.

Sommaruga ha in seguito partecipato a una discussione con viticoltori ed esperti del clima sul futuro della viticoltura e sulle possibilità di produrre vino malgrado la canicola, gli incendi e la mancanza di acqua.

Cambiamenti climatici

La California ha adottato misure incisive contro i cambiamenti climatici. Il Governo investe diversi miliardi di dollari a favore di un approvvigionamento energetico senza combustibili fossili e mira alla neutralità climatica entro il 2045, sottolinea il comunicato.

Sulle misure atte a raggiungere questo obiettivo, la consigliera federale Sommaruga ha discusso con Eleni Kounanlakis, la vicegovernatrice dello Stato della California, con David Hochschild, presidente della Commissione energetica, e con David S. Kim, presidente della Commissione dei trasporti. Si è parlato anche del sistema politico dello Stato americano che, come la Svizzera, conosce una forma di democrazia diretta con votazioni popolari su oggetti politici specifici.

In bicicletta elettrica

A conclusione della sua visita di lavoro virtuale, la consigliera federale ha fatto un giro con una bicicletta elettrica a San Francisco, con tappa in una biblioteca pubblica, il cui personale si impegna in progetti sociali, ad esempio nella distribuzione di derrate alimentari ai senza tetto.

Alla fine la consigliera federale Sommaruga ha tracciato un bilancio positivo della visita di lavoro virtuale: il test pilota ha funzionato, ha dichiarato. Questo modo di viaggiare rispettoso dell'ambiente in futuro potrebbe quindi rappresentare una valida opzione per talune destinazioni.