Genziana, la “fata gialla” del Giura svizzero

Nelle montagne del Giura svizzero, la genziana gialla non viene utilizzata solo per produrre alcol. È anche un materiale molto pregiato per un altro prodotto di punta della regione: gli orologi.

Il legno di genziana è tradizionalmente utilizzato per lucidare gli orologi. La sua consistenza unica, densa e finissima, elimina i micrograffi e conferisce ai pezzi una lucentezza incomparabile, rispettando l’integrità delle superfici lavorate.

Il legno di genziana utilizzato per la lucidatura non proviene dalla radice, come nel caso della produzione di alcol, ma dal fusto della pianta. Gli steli vengono raccolti in fasci e conservati per diversi giorni in un luogo asciutto, prima di essere spaccati e trasformati in strumenti di lucidatura.

Oggi questo metodo di lucidatura tradizionale è utilizzato solo nell’orologeria di lusso.

Questo reportageCollegamento esterno realizzato per Blancpain permette di comprendere meglio il processo di fabbricazione degli strumenti per la lucidatura in legno di genziana.