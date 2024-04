Hornbacher, il formaggio svizzero campione del mondo

Il formaggio premiato ai campionati mondiali negli Stati Uniti proviene dalla regione svizzera dell'Emmental. È la quarta volta che il suo produttore vince la competizione.

Michael Spycher dallo scorso marzo è il primo casaro a vincere più di una volta il Campionato Mondiale dei Formaggi negli Stati Uniti (World Championship Cheese Contest, che si tiene nello stato americano del Wisconsin). Quest’anno lo fa con il formaggio a pasta semidura chiamato Hornbacher, prodotto nell’Emmental bernese.

Il mastro casaro aveva già vinto il titolo per ben tre volte con il suo Gruyère, ma in questo caso è stato l’Hornbacher a svettare davanti a oltre 3’000 formaggi provenienti da tutto il mondo.

Hornbacher, un formaggio di successo dalla storia recente

L’Hornbacher è un formaggio a pasta semidura, stagionato di base 12 mesi (8 mesi per quello che ha vinto il titolo, nuovo prodotto pensato come alternativa al classico più stagionato e chiamato Hornbacher “Little brother”). È prodotto con latte vaccino crudo a Fritzenhaus, frazione nel comune di Sumiswald ai piedi delle montagne del Napf, nell’Emmental, e prende il nome proprio dal piccolo fiume che scorre accanto al caseificio di montagna in cui viene prodotto.

Il suo sapore ricorda quello delle patate al forno, con sfumature di noci tostate, caramello, cipolle e quella nota di umamiCollegamento esterno tipica dei formaggi stagionati.

Si potrebbe riconoscere l’Hornbacher come un comfort food alpino, da gustare sciolto su ortaggi a radice arrostiti, oppure a pezzetti per un aperitivo accompagnato dal proprio vino preferito, ma si abbina anche bene a liquori come lo sherry e il porto.

Sono 25 anni che Michael Spycher, insieme a sua moglie Monika, si dedica alla produzione e all’affinamento di questa eccellenza. Ogni mattina dalle 5:00, sette giorni su sette, per 70-80 ore di lavoro la settimana, nel piccolo paesino di montagna viene prodotto e stagionato questo formaggio che ha guadagnato negli anni molti estimatori anche all’estero.

Fino al 2014, infatti, l’Hornbacher veniva venduto solo nel negozio del caseificio, mentre oggi, secondo numerosi resoconti dei media negli Stati Uniti, la domanda è aumentata in modo significativo.m L’Hornbacher viene sempre più esportato, anche perché, a differenza del Gruyére, non deve rispettare quote di produzione.

Tiene però a precisare Michael Spycher ai microfoni della Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SFR: “Il formaggio è un prodotto naturale. Devi dare il massimo impegno ogni giorno. Anche solo un piccolo dettaglio può fare la differenza per stabilire se la qualità è ancora giusta oppure no”.

