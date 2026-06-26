Vittoria di Mamdani, approvato a New York blocco biennale affitti

Keystone-SDA

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Zohran Mamdani mette a segno un altro colpo. Il Rent Guidelines Board (il consiglio cittadino sugli affitti) ha approvato ufficialmente un blocco biennale degli affitti.

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(Keystone-ATS) Il sindaco di New York ha quindi mantenuto fede ad una delle promesse fatte in campagna elettorale e grazie al provvedimento saranno congelati i canoni di locazione per circa un milione di appartamenti a canone calmierato in tutta la città. Un traguardo ottenuto solo dopo sei mesi della sua elezione a City Hall.

Il blocco è stato approvato con 7 voti a favore e uno contrario. “Questa è una vittoria storia per gli inquilini di New York – ha detto Mamdani in una dichiarazione ufficiale – continuerò a lavorare per una città più alla portata di tutti attraverso la costruzione e il mantenimento di alloggi a prezzi accessibili, oltre che a mantenere bassi i costi assicurativi”. Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo ottobre e interesserà i canoni di locazione sia di uno che due anni.

Il settore immobiliare si è opposto a gran voce al blocco affermando che metterà a rischio la manutenzione degli edifici.