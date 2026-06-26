The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Vittoria di Mamdani, approvato a New York blocco biennale affitti

Keystone-SDA

Zohran Mamdani mette a segno un altro colpo. Il Rent Guidelines Board (il consiglio cittadino sugli affitti) ha approvato ufficialmente un blocco biennale degli affitti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il sindaco di New York ha quindi mantenuto fede ad una delle promesse fatte in campagna elettorale e grazie al provvedimento saranno congelati i canoni di locazione per circa un milione di appartamenti a canone calmierato in tutta la città. Un traguardo ottenuto solo dopo sei mesi della sua elezione a City Hall.

Il blocco è stato approvato con 7 voti a favore e uno contrario. “Questa è una vittoria storia per gli inquilini di New York – ha detto Mamdani in una dichiarazione ufficiale – continuerò a lavorare per una città più alla portata di tutti attraverso la costruzione e il mantenimento di alloggi a prezzi accessibili, oltre che a mantenere bassi i costi assicurativi”. Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo ottobre e interesserà i canoni di locazione sia di uno che due anni.

Il settore immobiliare si è opposto a gran voce al blocco affermando che metterà a rischio la manutenzione degli edifici.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR