Classifiche globali: dove la Svizzera ottiene buoni voti e dove potrebbe fare meglio

Zurigo si è piazzata al secondo posto dopo Vienna nel sondaggio Mercer sulla qualità della vita degli espatriati nel 2023. Keystone / Gaetan Bally

Che si tratti di qualità della vita, università o globalizzazione, la Svizzera primeggia regolarmente nelle classifiche internazionali. SWI swissinfo.ch scava nei recenti sondaggi globali per analizzare i risultati.

Secondo un recente studio Collegamento esternopubblicato su Nature Cities, la Svizzera ha una delle città più vivibili al mondo: Zurigo. Nella città più grande del Paese (430’000 abitanti), il 99,2% dei e delle residenti vive nel raggio di 15 minuti a piedi da servizi essenziali come l’assistenza sanitaria e l’istruzione. La “città dei 15 minuti”Collegamento esterno è un concetto utilizzato da scienza e urbanistica. Le città del Nord America, caratterizzate da una forte dipendenza dalle automobili, come Dallas, Atlanta e Detroit, si sono classificate male.

“Per me che vengo dagli Stati Uniti, Zurigo è straordinariamente percorribile a piedi”, ha dichiarato al quotidiano The Guardian Luke Harris, architetto paesaggista di Portland, Oregon. “La maggior parte delle cose di cui si ha bisogno sono raggiungibili a piedi e, se non lo sono, è facile prendere i mezzi pubblici”.

Zurigo è regolarmente presente nelle classifiche mondiali ed è una destinazione popolare per le lavoratrici e i lavoratori stranieri. Nel sondaggio Mercer sulla qualità della vita degli espatriati nel 2023Collegamento esterno, Zurigo ha conquistato il secondo posto dopo Vienna e prima di Auckland. Zurigo è stata acclamata per la sua stabilità politica e le sue infrastrutture di alta qualità. Ginevra si è piazzata al quinto posto.

Salari alti, ma…

Nonostante le recenti sfide, come la pandemia di Covid-19, la Svizzera, con i suoi nove milioni di abitanti, ha da poco riconfermato il primo posto per il secondo anno consecutivoCollegamento esterno nell’Indice di Sviluppo Umano (ISU) delle Nazioni Unite, che si concentra sugli standard di vita globali. Il punteggio elvetico è stato favorito da un reddito elevato (60’000 franchi di reddito nazionale lordo a persona) e da una lunga aspettativa di vita (85,9 anni per le donne, 82,5 per gli uomini secondo i dati del 2022).

La Confederazione è certamente uno dei Paesi più ricchi del mondo. Il Global Wealth Report di UBS stima che la ricchezza media di un adulto svizzero (esclusi i debiti) ammonta a 638’012 franchi, davanti a Lussemburgo (607’524 dollari) e Hong Kong (582’000 dollari).

Gli stipendi sono alti, ma anche il costo della vita è elevato. Città come Zurigo, Ginevra, Basilea e Berna sono tra le più care al mondo e la Svizzera è in testa al Big Mac IndexCollegamento esterno della rivista The Economist, che misura il costo di un hamburger Big Mac in diversi Paesi e indica la differenza di potere d’acquisto tra di essi. Se si considerano le tasse e i contributi pensionistici, l’affitto (in media 1’412 franchi per abitazione nel 2022), i trasporti pubblici e l’aumento dei premi dell’assicurazione sanitaria (in media 360 franchi al mese), questi stipendi impressionanti iniziano a perdere il loro fascino.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Gli stipendi svizzeri sono alti, stabili, ma non sufficienti Questo contenuto è stato pubblicato al Quanto lontano si va con 7’000 franchi al mese in Svizzera? Anche se lo stipendio mediano continua a crescere, ci sono grandi variazioni tra settori e redditi. Di più Gli stipendi svizzeri sono alti, stabili, ma non sufficienti

Le svizzere e gli svizzeri vivono più a lungo anche grazie al sistema sanitario del Paese. Nel 2022 la Confederazione ha ottenuto il primo postoCollegamento esterno in una classifica globale sull’accesso e la qualità dei sistemi sanitari. Ma è costoso: in base ai dati del 2022 corrisponde all’11,3% del prodotto interno lordo (PIL), superiore alla media dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che è dell’8,8%. L’invecchiamento della popolazione e i progressi della tecnica medica fanno lievitare i costi.

Bravi in matematica

L’indice di sviluppo umano delle Nazioni UniteCollegamento esterno tiene conto anche dell’istruzione. Pure in questo caso la Svizzera ha ottenuto un punteggio elevato nell’ultima classifica, con il secondo più alto numero medio di anni di scolarizzazione (13,9 anni per le persone di età pari o superiore ai 25 anni), a pari merito con il Canada ma appena dietro la Germania (14,3).

L’ultima indagine PISA dell’OCSE, pubblicata nel 2023, ha rilevato che le e i quindicenni svizzeri hanno ottenuto 508 punti sulla scala PISA nel 2022, rispetto a una media di 472 punti. Sei Paesi hanno ottenuto un punteggio migliore, tutti in Asia orientale. Le e i quindicenni svizzeri hanno ottenuto buoni risultati in matematica. Sono sopra la media anche in scienze e lettura, anche se, per quanto riguarda quest’ultima, un quarto delle alunne e degli alunni nella Confederazione non ha raggiunto il livello minimo.

Anche le università elvetiche, come il Politecnico federale di Zurigo, ottengono buoni risultati nei sondaggi globali. Secondo la società di consulenza britannica Quacquarelli Symonds (QS), la Svizzera ha la più alta concentrazione di programmi di studio di alto livello al mondo.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Le università svizzere sono vittime del loro successo? Questo contenuto è stato pubblicato al Il numero di studenti e studentesse, in particolare quelli provenienti dall’estero, è in costante crescita nelle università svizzere. Di più Le università svizzere sono vittime del loro successo?

La reputazione delle università svizzere per l’eccellenza, l’ambiente internazionale e le tasse universitarie relativamente basse attrae un gran numero di studentesse e studenti stranieri, che oggi rappresentano circa un terzo di tutte le iscrizioni. La percentuale di laureate e laureati stranieri in Svizzera è superiore a quella di altri Stati membri dell’OCSECollegamento esterno. Alcune istituzioni stanno valutando la possibilità di limitare il numero d’iscrizioni e di aumentare le tasse universitarie.

Una potenza commerciale globale

Il sano ambiente imprenditoriale della Svizzera ottiene regolarmente buoni voti. Ha conquistato il primo posto nella classifica annuale dei migliori PaesiCollegamento esterno dell’US News & World Report, pubblicata a settembre, e ha ottenuto un punteggio elevato in categorie quali l’apertura agli affari, la qualità della vita e l’imprenditorialità. “La forte economia del Paese è alimentata da basse aliquote d’imposta sulle società, da un settore dei servizi altamente sviluppato, guidato dai servizi finanziari e da un’industria manifatturiera ad alta tecnologia”, si legge nel rapportoCollegamento esterno.

Grazie alla vivacità del commercio, alla stabilità della valuta, al centro finanziario e alla presenza di numerose organizzazioni internazionali, il Paese si è nuovamente posizionato ai vertici della classifica dei Paesi globalizzati. È anche considerato uno dei più competitiviCollegamento esterno e innovativi. L’ambiente economico generale, l’uso di nuove tecnologie, i brevetti e il know-how tecnico hanno permesso alla Svizzera di essere in cima alla classifica annuale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) delle Nazioni Unite per 13 anni consecutivi.

Affitti alti e poche amicizie

Ma nonostante l’economia forte, il mercato del lavoro sano e le tasse basse, la Svizzera è meno popolare che mai tra le professioniste e i professionisti stranieri, secondo un sondaggio della piattaforma per espatriati Internations pubblicato a giugno. La Confederazione si è classificata al 34° posto su un totale di 53 Paesi, rispetto al 23° dello scorso anno. Ha continuato a guadagnare punti per la qualità della vita e i livelli salariali. Ma la mancanza di alloggi a prezzi accessibili rimane un problema costante. Molti lavoratori qualificati si lamentano anche della loro vita sociale e dicono di fare fatica a farsi degli amici in Svizzera.

Infine, quando si parla di classifiche non bisogna dimenticare l’indice di democrazia dell’Economist Intelligence UnitCollegamento esterno, dove nel 2023 la neutrale Svizzera è scivolata di un posto in ottava posizione dietro a Norvegia, Nuova Zelanda, Islanda, Svezia, Finlandia, Danimarca e Irlanda. O ancora la libertà di stampa: la Confederazione occupa ora il nono posto nella classifica più recente di Reporter senza frontiere, rispetto al 12° dello scorso anno.

Ci sono alcune altre nubi. La nazione alpina è anche al sesto posto nell’Indice di percezione della corruzione nel settore pubblico (CPI) 2023 di Transparency International. Le carenze sono particolarmente evidenti nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la corruzione nel settore privato, il perseguimento delle aziende e la protezione degli informatori (i cosiddetti “whistleblowers”), secondo Transparency International.

Anche la politica climatica svizzera continua a deludere. Lo scorso dicembre si è fermata al 20° posto nella classifica annuale del Climate Change Performance Index (CCPI) che valuta gli sforzi per la protezione del clima di 63 Paesi più l’Unione Europea – ossia dei maggiori emettitori responsabili del 90% delle emissioni globali di gas serra.

A cura di Reto Gysi von Wartburg/ts

Tradotto con DeepL/mrj