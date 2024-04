Il revival zoppicante dei treni notturni

I treni notturni stanno tornando in auge. Tuttavia, la tratta Basilea-Amsterdam dimostra che le compagnie ferroviarie sono in ritardo rispetto alla crescente domanda.

Lo scompartimento di Marleen Hengeveld è angusto. L’olandese viaggia spesso in treno notturno dalla Svizzera al suo Paese d’origine, ma già avuto molti contrattempi: “Una volta il nostro vagone letto ha avuto un guasto. Abbiamo dovuto accontentarci di un sedile per tutta la notte”

Tuttavia, rimane fedele al treno notturno. “È romantico e più ecologico dell’aereo”. Il treno parte da Basilea poco dopo le 23:00 e Marleen Hengeveld cerca di dormire.

Le FFS vedono la necessità di agire

Gli esperti delle ferrovie considerano il treno notturno per Amsterdam un “treno problematico”. È gestito dalle Ferrovie federali svizzere (FFS) in collaborazione con le Ferrovie federali austriache (ÖBB). Il materiale rotabile noleggiato è obsoleto e soggetto a guasti. Mancano i pezzi di ricambio, motivo per cui le carrozze letto continuano ad avere problemi.

Anche questa notte manca un vagone. Robér Bormann, responsabile del progetto per i servizi notturni delle FFS, è consapevole del problema: “Non siamo affatto soddisfatti e ci scusiamo con tutti i viaggiatori”.

Poco prima di mezzanotte, la luce è ancora accesa in uno degli scompartimenti con cuccette. Sei giovani stanno facendo conoscenza. Lo studente Nathan Soer usa il treno regolarmente. “Ho sempre brutte esperienze. L’ultima volta ho avuto sei ore di ritardo”.

Meglio dell’aereo

Gli altri giovani sono stupiti. “Finora ho avuto più problemi con l’aereo che con il treno”. L’aspetto ecologico svolge un ruolo importante per i giovani passeggeri: “Ci sono buoni collegamenti ferroviari, quindi non è necessario prendere l’aereo”.

In effetti, il viaggio in treno notturno sta vivendo una rinascita. L’anno scorso le FFS hanno stabilito un nuovo record con 600’000 passeggeri che hanno viaggiato in un treno notturno. La politica svizzera vuole sovvenzionare questo e altri tipi di collegamento ferroviario internazionale con 30 milioni di franchi all’anno. Tuttavia, rispetto al viaggio in aereo, i treni notturni non hanno praticamente alcun peso.

Ritorno a rischio?

Il treno notturno arriva a Colonia la mattina presto, con 40 minuti di ritardo. È qui che sale Niklas Hoth. Il giornalista ed esperto di ferrovie utilizza il treno notturno diverse volte all’anno. Nel suo ultimo viaggio, a febbraio, un vagone letto è stato soppresso.

“Questa tratta è attiva da oltre due anni e questi problemi si ripetono da allora”, dice l’esperto, che ritiene che ciò metta a rischio il ritorno in auge dei treni notturni. “Molti passeggeri vengono scoraggiati. Non è una buona notizia per la rivoluzione dei trasporti”.

Il responsabile dei treni notturni delle FFS Robér Bormann ammette: “Alcuni clienti se ne vanno. Ma ne abbiamo anche molti nuovi”. Bormann parla di un cambiamento di consapevolezza. C’è un grande bisogno di viaggiare nel rispetto dell’ambiente.

Tuttavia, riconosce la necessità di agire. “Stiamo lavorando molto intensamente con tutti i nostri partner in Europa e siamo solo all’inizio. Ci vorrà ancora del tempo”. Infatti, il nuovo materiale rotabile non sarà utilizzato sulla rotta per Amsterdam prima del 2026.

Avventura in treno notturno

La colazione viene servita poco dopo il confine olandese. Lo studente Nathan Soer scatta una foto dell’alba: “La notte è passata bene. Abbiamo parlato fino a tardi”.

Marleen Hengeveld, invece, non ha dormito bene. “Non dormo mai un granché”, dice, “era freddo e rumoroso”. Tuttavia, viaggerà di nuovo sul treno notturno. Viaggiare di notte è sempre un’avventura.