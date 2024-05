In Svizzera si acquistano auto sempre più grandi

Sempre più SUV circolano sulle strade svizzere. Keystone/Gaetan Bally

Le automobili vendute nella Confederazione sono ogni anno uno o due centimetri più grandi, stando a un'analisi della Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS. Il fenomeno si constata soprattutto nella Svizzera tedesca.

Valentin Tombez, con Léandre Duggan, RTS

中文 zh 瑞士人的车越买越大 Di più 瑞士人的车越买越大

Più lunghi, più larghi, più alti. Sulla scia della moda dei SUV, gli autoveicoli diventano sempre più grandi. La Svizzera non fa eccezione, mentre i parcheggi e le strade rimangono le stesse.

Per la prima volta, l’unità dati della RTS ha misurato le variazioni delle dimensioni delle autovetture nel Paese (vedi riquadro per la metodologia). Il risultato: ogni anno i nuovi modelli immessi sul mercato sono più lunghi di uno o due centimetri. Dal 2011 sono cresciuti di 16 centimetri.

Più problematica, ad esempio per questioni di parcheggio, è la larghezza: le nuove auto crescono di circa un centimetro ogni due anni, ovvero sei centimetri dal 2011. In media, ora sono lunghe 4,49 metri e larghe 1,84 metri.

Cosa c’è dietro questa trasformazione del parco auto? Negli ultimi anni, la causa è soprattutto il successo dei veicoli utilitari sportivi (SUV), il cui numero è esploso. Nel 2023, rappresentavano la metà di tutti i modelli venduti.

Anche il boom delle auto elettriche sta incrementando queste cifre. La media di questa auto nuove immatricolate nel 2023 era di 4,52 metri di lunghezza e 1,86 metri di larghezza. Si tratta di 18 centimetri di lunghezza e 5 di larghezza in più rispetto a quelle con motori a benzina.

Nella Svizzera tedesca si compra più grande

Anche se i costruttori offrono modelli sempre più grandi, l’ultima parola spetta ai consumatori e alle consumatrici. L’analisi mostra che il gusto della popolazione svizzera per le auto più grandi varia da regione a regione. È particolarmente accentuato nella Svizzera tedesca, come rivelano le mappe qui sotto.

L’anno scorso, i veicoli più grandi sono stati acquistati dagli abitanti di Zugo, seguiti da quelli di Svitto e dei Grigioni. Considerando le regioni, il record spetta all’Engadina (Grigioni), dove la lunghezza media è di 4,60 metri e la larghezza di 1,87 metri.

Gli abitanti della Svizzera francese e del Canton Ticino pensano più in piccolo. I sei cantoni con le auto più piccole sono tutti latini. L’unica eccezione è Ginevra, che si colloca appena sopra la media svizzera.

Ad esempio, le nuove auto immatricolate nel 2023 nella regione del Giura erano 19 centimetri più corte e 5 centimetri più strette di quelle di Zugo. Nella regione di Locarno si opta per i modelli più piccoli: 4,32 metri di lunghezza e 1,81 metri di larghezza.

Lusso fa rima con dimensioni

Non è un caso che Zugo sia in cima alla lista. È il cantone con la più alta densità di auto di lusso, molte delle quali molto grandi.

Secondo l’analisi dei nuovi veicoli immessi sul mercato lo scorso anno, i modelli più grandi si trovano presso Bentley e Lamborghini. La loro superficie sfiora i 10 m2, mentre all’altro capo le Fiat coprono appena 6,4 m2.

Il costruttore italiano si piazza in fondo alla classifica grazie soprattutto alla sua popolare Fiat 500. Sebbene sia cambiata notevolmente dal suo lancio nel 1957, questa auto iconica è ancora una trentina di centimetri più stretta di una Lamborghini.

Ad eccezione di Zugo, Lamborghini, Bentley e Aston Martin non sono facili da avvistare sulle strade svizzere. Ma altri modelli piuttosto imponenti sono assai diffusi tra la popolazione svizzera. Ad esempio, quelli della Mercedes-Benz – quinto costruttore in ordine di importanza nella Confederazione – sono in media 22 cm più larghi e 97 cm più lunghi delle Fiat.

Parcheggi inadeguati

Questa evoluzione del parco auto non è priva di conseguenze. Parcheggiare tra due SUV può essere una vera sfida. In alcuni parcheggi, soprattutto quelli sotterranei che non possono essere ampliati, può essere addirittura una missione impossibile.

“Non possiamo spostare i pali”, ha dichiarato alla RTS Johnny Perera, direttore dei parcheggi Inovil di Losanna. “La diffusione di veicoli di grandi dimensioni è un vero problema per i parcheggi costruiti 50 o 60 anni fa”.

“L’unica soluzione è ridurre il numero di posti. Dove ce ne sono tre, potremmo metterne due. Ma questo significherebbe che i clienti dovrebbero pagare il 150% della tariffa, cosa che non sono disposti a fare”, continua Johnny Perera.

Tassa in base alle dimensioni?

Alcune grandi città stanno prendendo provvedimenti per far fronte alla diffusione dei 4×4. Parigi introdurrà in autunno una tassa di parcheggio più alta per i SUV. In Svizzera sono allo studio diversi progetti.

A Basilea Città, il Parlamento cantonale vuole includere le dimensioni nel calcolo della tassa sui veicoli. “Penso che sia giusto far pagare di più a chi acquista auto che danneggiano la società”, spiega Raphael Fuhrer, il deputato dei Verdi promotore del progetto. “L’inquinamento atmosferico e il consumo di suolo sono costi esterni. Dovrebbero essere pagati da coloro che acquistano e guidano queste auto”.

Per la lobby delle auto, le dimensioni non sono un problema. Nicolas Leuba, presidente della sezione vodese dell’Unione professionale svizzera dell’automobile, difende l’intera gamma di veicoli, dai più piccoli ai più grandi.

“Si acquista un veicolo in base all’uso che se ne fa. C’è chi ha bisogno di una piccola auto elettrica per andare in città, chi di un’auto un po’ più grande per il fine settimana, chi di una station wagon per lavorare o chi di un SUV, come gli agricoltori. È giustificato. Non ci devono essere politiche confiscatorie”, insiste.

La superficie di Basilea Città

In Parlamento federale, negli ultimi anni sono state presentate diverse mozioni e postulati contro la diffusione dei SUV. L’ultimaCollegamento esterno, presentata dalla consigliera nazionale dei Verdi di Zurigo Marionna Schlatter, chiedeva al Governo, a marzo, “di presentare un piano di misure per contrastare la tendenza alla diffusione di automobili sempre più grandi, pesanti e potenti”.

A suo avviso, oltre alle eccessive emissioni di CO 2 , i SUV “costituiscono un problema per la sicurezza stradale: non solo l’infrastruttura non è idonea, ma questi veicoli provocano più incidenti e rappresentano un pericolo maggiore per gli occupanti di mezzi più piccoli, nonché per pedoni e ciclisti”. Il Consiglio federale, che non ha ancora risposto, ha respinto le ultime proposte simili.

Se da un lato diventa sempre più difficile parcheggiare o incrociarsi, dall’altro il parco auto svizzero nel suo complesso, che cresce in dimensioni e numero, occupa sempre più spazio pubblico. La superficie totale è aumentata del 24% dal 2011. Affiancati, i 4,8 milioni di autovetture del Paese coprirebbero poco più di 37 km2, un’area grande quanto il Cantone di Basilea Città.

Dati e metodologia Per misurare le dimensioni medie delle autovetture, l’analisi si è basata sui dati dell’Ufficio federale delle strade (USTRA). Sono stati utilizzati i dati sulle nuove immatricolazioniCollegamento esterno e sullo stato per parco autoCollegamento esterno in Svizzera e nel Liechtenstein. Tuttavia, questi dati non includono le dimensioni. Le lunghezze, le larghezze e le altezze dei veicoli sono state recuperate da diversi archivi dell’USTRA, in base all’anno di omologazioneCollegamento esterno e al tipo di importazioneCollegamento esterno. Questo copre tutte le auto omologate a partire dal 1985. Per alcuni modelli, le dimensioni sono indicate sotto forma di intervalli (“da”, “a”). Per l’analisi è stato utilizzato il valore medio. In alcuni casi non è possibile ricavare le dimensioni dai dati, ad esempio per le auto importate individualmente per uso personale o per i veicoli importati di seconda mano. Infine, l’analisi copre quasi il 98% delle nuove immatricolazioni e più del 90% del parco auto registrato.

