La gallina, il nuovo animale da compagnia che va di moda nei giardini svizzeri

KEYSTONE

Da animali da cortile, le galline stanno diventando sempre più animali domestici. Esistono già decine di migliaia di pollai nei giardini privati svizzeri. Anche l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria sta reagendo a questo fenomeno.

9 minuti

Denise Lachat, Revue Suisse Altra lingua: 1 IT originale Deutsch de Das Huhn boomt in Schweizer Gärten als neues Haustier Di più Das Huhn boomt in Schweizer Gärten als neues Haustier

Qual è l’animale domestico preferito dagli svizzeri e dalle svizzere? I pesci. Forse, come molte persone, avreste risposto spontaneamente gatto, ma in termini numerici i pesci sono nettamente in testa alla classifica, come sottolinea la Protezione svizzera degli animali (PSA). Non sappiamo esattamente quanti pesci nuotino nei piccoli e grandi acquari privati, ma devono essere molti. A ogni modo, nella classifica degli animali da compagnia preferiti, i gatti sono al secondo posto: in Svizzera ce ne sono quasi due milioni. Seguono i cani, con mezzo milione.

In questi giorni, tuttavia, ad attirare l’attenzione è un animale che non associamo spontaneamente a coccole e carezze (come i pesci, del resto): la gallina.

Sì, le galline sono molto popolari tra la popolazione svizzera. Si stima che circa 70’000 famiglie abbiano galline e la tendenza è in crescita. “I polli stanno diventando sempre più popolari. La pandemia di Covid potrebbe aver contribuito a questo fenomeno”, conferma Sarah Camenisch, portavoce dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

Le ragioni precise di questo successo non sono state stabilite da alcuna indagine, ma Sarah Camenisch cita, tra le altre cose, un crescente bisogno di natura. Le indagini generali legate al coronavirus mostrano che il periodo della pandemia ha rafforzato il legame degli svizzeri e delle svizzere con la natura.

Con i negozi, i ristoranti, le scuole, i centri fitness e le stazioni sciistiche chiusi, le persone hanno improvvisamente avuto il tempo di fare passeggiate nella natura, di cuocere il pane in casa e di comprare verdure fresche nelle fattorie. Hanno anche adottato un gran numero di cani e gatti, perché si sentivano sole durante il telelavoro o la didattica a distanza.

Le persone privati che possiedono galline devono registrarle presso le autorità veterinarie. Questo aiuta a prevenire la diffusione di epidemie. KEYSTONE/© KEYSTONE / ENNIO LEANZA

Per Samuel Furrer, zoologo e responsabile del dipartimento tecnico della PSA, questa mania per le galline domestiche è anche legata a una tendenza globale: sempre più consumatori e consumatrici vogliono sapere da dove viene il loro cibo e come viene prodotto. Quale modo migliore per farlo se non quello di possedere un proprio animale domestico?

“Alcuni individui uccidono e mangiano i loro polli”, osserva. Tuttavia, la maggior parte delle persone si accontenta delle uova. Questo è particolarmente vero per coloro che danno un nome alle galline e le abbracciano teneramente. Una coccolosa gallina Pechino, per esempio.

Per il benessere degli animali, contro le epizoozie

Le galline, tuttavia, non dovrebbero essere coccolate o prese in braccio. “Alla maggior parte di loro non piace”, spiega Sarah Camenisch, sottolineando che le galline sono animali “osservatori”. E poiché le allevatrici e gli allevatori privati devono rispettare una serie di altri punti, l’USAV e la PSA hanno lanciato una campagna in tutta la Svizzera nella primavera del 2023 con un duplice obiettivo: proteggere il benessere degli animali e prevenire la diffusione di malattie epizootiche.

I privati che desiderano allevare galline devono innanzitutto avere a disposizione uno spazio sufficiente. Idealmente, tre galline hanno bisogno di un’area erbosa di 50 m³ per il foraggiamento, la beccata e il bagno di polvere. Va sottolineato fin dall’inizio che le galline sono animali che vivono in gruppo, quindi non vanno tenute da sole. Ne servono almeno due, l’ideale sarebbe tre.

La gallina non è un peluche, ma tollera la vicinanza degli esseri umani. KEYSTONE

Il pollaio deve essere chiuso a chiave e avere una superficie minima di 2 m² per tre galline. Infine, è necessaria una voliera chiusa per proteggere le galline da volpi e martore. Una voliera permette inoltre di non tenere le galline in casa in caso di epizoozie come l’influenza aviaria. Samuel Furrer, della PSA, osserva che questa infrastruttura può rivelarsi rapidamente costosa. A seconda della propria abilità nel fai-da-te, ci si può aspettare di pagare tra i 1’500 e i 4’000 franchi. Poi ci sono i costi annuali per l’alimentazione, che ammontano a circa 400 franchi. I polli non devono essere nutriti con gli avanzi della cucina di famiglia, ma con mangime o farina di mais.

E, come altri animali domestici, a volte hanno bisogno di cure veterinarie. Secondo la Società dei veterinari svizzeri, alcuni ambulatori sono specializzati nel trattamento di animali domestici come uccelli e conigli. Questi ambulatori sono abituati a trattare i polli nello stesso modo in cui altri trattano cani e gatti. Curano le infezioni del tratto respiratorio, le lesioni o le malattie dell’apparato di deposizione delle uova, i vermi, le pulci, gli acari e altri parassiti.

Quindi riflettete bene prima di acquistare polli. Inoltre, è necessario registrarle presso gli uffici cantonali competenti, in modo da poter adottare misure di emergenza in caso di epizoozie come l’influenza aviaria o la malattia di Newcastle. Per evitare la diffusione di un’epidemia, a volte le galline devono essere confinate nel pollaio.

Adottare polli

È vero che la gallina domestica rimane marginale rispetto alla gallina d’allevamento, di cui in Svizzera si contavano oltre 13 milioni nel 2022, circa il 4% in più rispetto all’anno precedente. Allo stesso tempo, un numero sempre maggiore di galline ovaiole “scartate”, adottate da persone private, sta scorrazzando e beccando nei giardini privati. Questo perché l’industria dell’allevamento intensivo perde interesse nelle galline ovaiole durante la muta, che dura tra le quattro e le sei settimane, dal momento che in questo periodo non depongono uova. Di conseguenza, le galline terminano la loro vita prematuramente, a circa un anno di età, anche se possono vivere fino a quattro o addirittura sei anni.

Quando la gallina rinnova il piumaggio dopo un anno, smette di deporre uova e perde il suo valore commerciale. Le persone private spesso “adottano” queste galline dagli allevamenti. KEYSTONE/© KEYSTONE / ENNIO LEANZA

Dopo la muta, le galline tornano a deporre un uovo al giorno”, afferma Samuel Furrer, che apprezza iniziative come “Adopte une cocotte” (Adotta una gallina) o “Rettet das Huhn” (Salvate la gallina). “In questo modo, le galline possono vivere una vecchiaia piacevole. Tuttavia, devono essere in grado di acclimatarsi e adattarsi socialmente, poiché provengono da allevamenti intensivi in cui sono state ingrassate con mangimi ricchi di sostanze energetiche.

Un posto nella coscienza umana

Le galline sono attualmente gli animali domestici più alla moda in Svizzera? “In mancanza di cifre che ci permettano di fare confronti, non lo sappiamo davvero”, ammette Samuel Furrer. Ma lo zoologo ritiene che non sia sbagliato parlare di boom. E non sarebbe il primo. I social network sono pieni di storie commoventi di simpatici maiali nani, per esempio, anche se, come le galline, non dovrebbero stare nei letti dei loro padroni.

Per il veterinario Bernd Schildger, ex direttore dello zoo Dählhölzli di Berna, che comprende anche il Parco degli orsi, questo è il nocciolo della questione: “È fondamentale proteggere gli interessi degli animali prima di soddisfare le esigenze degli esseri umani, sia che si tengano balenottere azzurre, api da miele o polli”.

Perché le persone adottano una gallina? Il più delle volte per le uova, molto raramente per la carne. KEYSTONE/© KEYSTONE / ENNIO LEANZA

Bernd Schildger è invece favorevole al principio della detenzione privata degli animali. Schildger afferma che gli esseri umani si sono distaccati da loro e dalla natura, li hanno banditi dal loro ambiente e dalla loro coscienza: “Perché pensate che i macelli siano circondati da filo spinato? In altre parole, siamo indifferenti a ciò che non possiamo vedere. Se, grazie alla proprietà privata, gli animali riacquistano un posto nella coscienza umana, sono protetti”. Per le galline, che a volte vivono in condizioni atroci negli allevamenti, “gli allevatori privati stanno facendo qualcosa di buono”.

Naturalmente, le galline sono molto più che semplici produttrici di uova. Hanno il loro fascino e la loro personalità. Queste divertenti creature, che ci guardano intensamente con la testa china e ci fanno sorridere, sono anche comunicative e quindi piuttosto rumorose.

“Prima di acquistarne una, vale la pena di parlarne con i vicini”, consiglia Sarah Camenisch, portavoce dell’USAV. Se si pensa che in Svizzera ci sono state persone trascinate in tribunale per il solo rumore delle campane della chiesa o delle mucche, viene da pensare che Camenisch non abbia tutti i torti. Nel complesso, però, la gallina sembra essere apprezzata, perché porta con sé un pezzo di campagna nelle città svizzere.

Questo testo è stato pubblicato originariamente sulla Revue SuisseCollegamento esterno. Fa parte della raccolta di articoli Askforce.