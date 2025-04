Viveva con 7 tigri in casa, arrestato un uomo del Nevada

Un uomo del Nevada, Karl Mitchell, di 71 anni, è stato arrestato dopo che le autorità hanno sequestrato sette tigri che l'uomo sosteneva fossero animali di supporto emotivo.

(Keystone-ATS) Le manette sono scattate nella sua proprietà a Pahrump, circa 80 km da Las Vegas, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e possesso illegale di arma da fuoco, visto che l’uomo è un pregiudicato.

In passato il 71enne era stato visto portare a passeggio le tigri nel deserto intorno alla sua abitazione e ha anche permesso ai passanti di scattare foto con loro.

La contea ha chiesto a Mitchell da anni di trasferire in luoghi più adeguati le tigri (per cui non aveva i necessari permessi). Non solo l’uomo si è rifiutato, ma ha anche citato in giudizio l’amministrazione locale a cui ha chiesto più di 1 milione di dollari di danni, sostenendo che la contea ha “intenzionalmente interferito” con la loro “vita privata e lavorativa” e causato stress emotivo.