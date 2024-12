Voglia di viaggiare è tornata, molto movimento negli aeroporti

Keystone-SDA

La voglia di viaggiare sembra essere definitivamente tornata per gli svizzeri, dopo la parentesi del Covid e malgrado i dubbi riguardo alla protezione del clima.

(Keystone-ATS) Nel cosiddetto semestre estivo (che va da maggio a ottobre) i tre aeroporti di Zurigo, Ginevra e Basilea hanno gestito 32,2 milioni di passeggeri, il 7% in più dello stesso periodo del 2023.

Zurigo (17,7 milioni) e Ginevra (9,2 milioni) hanno superano anche il dato del 2019 pre-pandemico, rispettivamente dello 0,4% e dello 0,8%, mentre Basilea (5,2 milioni) presenta un indicatore ancora dell’1,9% inferiore, ha indicato la Litra, il servizio d’informazione per i trasporti pubblici. I movimenti aerei complessivi sono stati 289’000 (+4% annuo).

Malgrado la difficile situazione congiunturale in Europa anche il comparto cargo appare in crescita: i velivoli hanno trasportato 318’000 tonnellate di merci, in progressione del 19% rispetto al 2023 e dello 0,6% sul 2019. Gli esperti della Litra parlano quindi di un’evoluzione “molto rallegrante”.