Volano vendite di Foxconn, segnali positivi anche per Apple

(Keystone-ATS) Foxconn, il più importante assemblatore dei prodotti Apple, ha registrato un deciso aumento delle vendite ad aprile, facendo crescere le aspettative anche per le vendite di iPhone proprio mentre il business legato all’intelligenza artificiale è in forte espansione.

L’azienda taiwanesi, nota anche con il nome Hon Hai Precision Industry, ha registrato un aumento del 19% delle vendite a 511 miliardi di dollari taiwanesi (circa 14 miliardi di franchi).

Foxconn produce la maggior parte degli iPhone del mondo, ma si sta diversificando per concentrarsi maggiormente sulla costruzione di rack di server per data center e altre apparecchiature per cluster di intelligenza artificiale. Ciò ha spinto il titolo a raggiungere un livello record quest’anno.