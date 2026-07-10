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Volto oscurato a funerali Khamenei scatena social, forse è Mojtaba

Keystone-SDA

Una figura dal volto oscurato in una fila di uomini accuratamente selezionati per guidare la preghiera funebre per Ali Khamenei ha scatenato un putiferio sui social media.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Gli utenti che hanno ipotizzato che il nuovo leader supremo, Mojtaba Khamenei, si fosse nascosto tra i presenti per partecipare al funerale del padre a Mashhad.

Secondo la Cnn, ad alimentare il dibattito sono state le immagini di un uomo con un berretto da baseball nero e quella che sembra essere una grande maschera che gli copre il volto, come mostrano le immagini diffuse dall’emittente statale.

L’uomo figurava in posizione di rilievo tra il ristretto gruppo presente a un evento privato tenutosi ieri per la famiglia e gli amici più stretti di Khamenei, guidato da un altro dei suoi figli, Mostafa. Sui social media, l’uomo è stato analizzato attentamente, confrontando la sua corporatura, gli occhiali e l’altezza con quelli della nuova Guida Suprema, nel tentativo di stabilire se fosse lui la persona celata dietro la maschera.

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