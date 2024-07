Von der Leyen, ‘serve un’Ue forte, destino dipende da noi’

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) “Le scelte definiscono il destino e in un mondo pieno di avversità il destino dipende da ciò che faremo ora”. Lo ha detto Ursula von der Leyen nel suo discorso di candidatura alla presidenza della Commissione alla Plenaria dell’Eurocamera.

“L’Europa è dinanzi ad una scelta decisiva che definirà la nostra posizione nel mondo nel prossimo quinquennio”, ha detto von der Leyen, sottolineando la necessità di una scelta per una “Europa forte”. “L’Europa non può controllare dittatori e demagoghi nel mondo ma può scegliere di tutelare la nostra democrazia”, ha proseguito.

“Sono convinta – ha detto – che la versione dell’Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale sia comunque la migliore versione dell’Ue della storia. Non lascerò che la polarizzazione estrema della nostra società venga accettata e non accetterò che gli estremismi o le demagogie distruggano il nostro stile di vita europeo”.

“Due settimane fa un premier europeo si è recato a Mosca. Questa cosiddetta missione di pace è stata solo una missione dell’acquiescenza, dell’appeasement, una politica di eccessive concessioni”. ha detto von der Leyen, facendo riferimento a Viktor Orban. “Solo due giorni dopo – ha aggiunto – i jet di Putin hanno colpito un ospedale pediatrico. Era un messaggio del Cremlino per raggelare noi tutti. Nessuno vuole la pace più dell’Ucraina e l’Ue sosterrà l’Ucraina finché sarà necessario”, ha scandito.

L’Unione europea deve “assicurarsi che l’era della dipendenza dai combustibili fossili russi sia finita una volta per tutte”, ha continuato von der Leyen, accompagnata da un lungo applauso da parte degli eurodeputati dell’Aula.

Una priorità della mia Commissione, ha poi detto von der Leyen, sarà “Una Unione più ampia è una Unione più forte. Per l’adesione ci si baserà sempre sul merito, ma completare la nostra Unione è anche nel nostro interesse. I Balcani Occidentali, l’Ucraina, la Moldavia, la Georgia, hanno scelto la libertà e non l’oppressione, hanno scelto la democrazia e alcuni di questi Paesi stanno pagando un prezzo elevato per queste scelte”.

Riguardo a quanto sta accadendo in Medio Oriente von der Leyen ha detto che “lo spargimento di sangue a Gaza deve fermarsi, qui e ora. L’umanità non può sopportare oltre. Stiamo lavorando per un maggior sostegno all’Autorità Nazionale Palestinese”. “La soluzione a due Stati è il modo migliore per garantire la sicurezza, per entrambi, israeliani e palestinesi. La gente della regione merita la pace e la prosperità, e l’Ue sarà con loro”, ha aggiunto.

Nel corso del discorso di von der Leyen vi sono stati fischi e proteste da parte dell’ultradestra per la lunghezza dell’intervento. Diversi eurodeputati di Vox hanno urlato “tempo” più volte in aula mentre l’eurodeputato spagnolo Jorge Martín Frías si è alzato mostrando il suo orologio in segno di protesta.