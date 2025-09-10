The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Von der Leyen: “il futuro dell’auto Ue è elettrico”

Il futuro del settore automobilistico europeo è elettrico: lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo stamani alla riunione plenaria del Parlamento europeo.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Nel rispetto della neutralità tecnologica, stiamo preparando la revisione del 2035”, ha indicato l’ex ministra tedesca facendo riferimento allo stop alla vendita di vetture nuove a combustione. “Milioni di europei desiderano acquistare automobili europee a prezzi accessibili. Dovremmo quindi investire anche in veicoli piccoli e convenienti. Credo che l’Europa dovrebbe avere la sua auto e-car, ecologica, economica, europea. Non possiamo lasciare che la Cina e altri conquistino questo mercato”.

“In ogni caso, il futuro è elettrico”, ha chiosato la 66enne. “E l’Europa ne farà parte. Il futuro delle auto e le auto del futuro devono essere realizzati in Europa.”

