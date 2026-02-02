Von der Leyen a Zelensky, ‘presto nuove sanzioni a Mosca’

Keystone-SDA

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sentito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, "in vista dei colloqui di pace di questa settimana".

1 minuto

(Keystone-ATS) “Stiamo avanzando verso un quadro di prosperità unico e comune con l’Ucraina e i nostri partner statunitensi”, ha sottolineato von der Leyen su X, ribadendo inoltre la volontà dell’Ue di presentare “presto il 20° pacchetto di sanzioni”.

“Mentre ci avviciniamo al quarto anno della guerra brutale contro l’Ucraina, la Russia continua a intensificare i crimini di guerra, colpendo infrastrutture civili e abitazioni. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, il sostegno dell’Europa all’Ucraina resta incrollabile”, ha evidenziato von der Leyen, ricordando che l’Ue sta inviando “centinaia di generatori per garantire riscaldamento ed elettricità” e ha sul tavolo la proposta di prestito da 90 miliardi di euro per i prossimi due anni, concordata dai leader a dicembre.