Von der Leyen e al-Sisi firmano la dichiarazione Ue-Egitto

2 minuti

(Keystone-ATS) Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen hanno firmato la dichiarazione congiunta sul partenariato strategico Ue-Egitto, al termine del vertice al Cairo.

“L’Unione europea riconosce l’Egitto come partner affidabile e il suo ruolo geostrategico unico e vitale di pilastro della sicurezza, della moderazione e della pace nella regione del Mediterraneo, del Vicino Oriente e dell’Africa. L’Egitto e l’Ue continueranno a lavorare per costruire un’agenda positiva per la prosperità e la stabilità. L’Egitto e l’Ue continueranno a lavorare sui loro impegni per promuovere ulteriormente la democrazia, le libertà fondamentali e i diritti umani, la parità di genere e le pari opportunità, come concordato nelle priorità del partenariato”, si legge in una dichiarazione congiunta del Cairo.

“Relazioni profonde” e “interessi comuni” legano l’Egitto all’Europa, nella storia ma soprattutto “nel periodo recente”, tanto da giungere a perseguire insieme obiettivi “politici, economici e di sicurezza comuni ad entrambe le parti e sostenere il raggiungimento della sicurezza, della pace e della stabilità nella regione”, ha detto il presidente egiziano Al Sisi introducendo il vertice Ue-Egitto al Cairo.

“L’Egitto ha sempre attribuito particolare importanza alle relazioni che intrattiene con l’Unione europea e i Paesi membri. Ciò – ha detto – alla luce della nostra ferma convinzione nella centralità del partenariato con l’Unione Europea”.

“Il nostro incontro di oggi – ha aggiunto – riflette la profondità delle relazioni egiziane con l’Unione Europea, l’Italia, la Grecia, il Belgio, Cipro e l’Austria, a vari livelli: politico, economico, commerciale e culturale. Questo incontro – ha proseguito – coincide anche con una tappa molto importante nelle relazioni egiziano-europee”: la firma dell’intesa volta ad “elevare” le relazioni al livello di “partenariato globale e strategico”.

Al Sisi ha ringraziato i leader europei presenti “per il loro apprezzato ruolo nel promuovere e rafforzare le relazioni egiziano-europee” in particolare il belga De Croo, da poco presidente di turno dell’Ue, al quale ha confermato che “l’Egitto conta sulla sua presidenza per dare maggiore slancio alle relazioni egiziano-europee”.