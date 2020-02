(Keystone / Walter Bieri)

Le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale saranno punibili in Svizzera, alla stessa stregua del razzismo. Secondo le prime proiezioni del voto, il 62% degli elettori avrebbe approvato l'iscrizione dell'omofobia nel Codice penale svizzero.



Attualmente il diritto penale prevede pene detentive e pecuniarie per aggressioni o discriminazioni basate sull'appartenenza razziale, etica o religiosa, ma non sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Il governo e la maggioranza del parlamento propongono quindi di completare l’articolo del Codice penale contro il razzismo, aggiungendo le discriminazioni legate all’omo-, etero- o bisessualità di una persona o di un gruppo di persone.

Ai loro occhi, l’estensione della norma penale è necessaria per rafforzare la protezione contro l’omofobia, in quanto la dignità umana rappresenta un valore fondamentale per la nostra società e comportamenti discriminatori violano i principi garantiti dalla Costituzione federale. La legislazione svizzera seguirebbe quindi quella di paesi come la Francia, l'Austria, la Danimarca e i Paesi Bassi, i quali hanno adottato leggi che consentono di punire l'omofobia in base al diritto penale.

>> Nel seguente grafico interattivo potete seguire i risultati in diretta, a mano a mano che si conclude lo spoglio delle schede nei singoli cantoni:

Dichiarazioni o atti pubblici

In futuro sarebbero quindi vietati atti pubblici o dichiarazioni che ledono la dignità umana di una persona o di un gruppo di persone in relazione al loro orientamento sessuale, creando un clima di odio e mettendo in pericolo la convivenza pacifica nella società. È punibile anche chi rifiuta a qualcuno un servizio destinato al pubblico a causa del suo orientamento sessuale.

La norma penale non si applica tuttavia a dichiarazioni o atti nell’ambito della cerchia familiare o degli amici. Non si applica neppure a dibattiti obiettivi in pubblico, che restano permessi.

dossier Votazione federale del 9 febbraio 2020 Alloggi a prezzi moderati e protezione contro le discriminazioni sessuali: questi i due temi sottoposti il 9 febbraio 2020 a votazione federale.

Attualmente, l'autore di un'infrazione della norma antirazzismo rischia fino a tre anni di detenzione. Visto che questo tipo di reato è perseguito d'ufficio, le autorità dovranno intervenire quando vengono a conoscenza di atti di odio e discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale. Alle associazioni viene però negato il diritto di essere parte in causa e di avvalersi dei mezzi di ricorso.

Attacco alla libertà di espressione

La modifica di legge approvata dal parlamento viene combattuta da un referendum lanciato dall'Unione Federale Democratica (UDF), un piccolo partito ultraconservatore che dichiara di fondare le sue posizioni politiche su principi biblici. L’UDF, che si era già battuta nel 2004 contro l'unione domestica registrata di coppie omosessuali, è riuscita a raccogliere le 50 mila firme necessarie per il referendum.

Tra i maggiori partiti, solo l’Unione democratica di centro (UDC) si è schierata dalla parte dell’UDF. Le due formazioni politiche di destra si battono contro quella che definiscono una “legge museruola”, che costituirebbe una censura della libertà di espressione e di coscienza. Ai loro occhi, il Codice penale offre già una solida base legale per difendere qualsiasi cittadino in caso di ingiurie, minacce e calunnie.

Durante la campagna in vista della votazione, due comitatiLink esterno sono scesi in campo per lottare contro il nuovo articolo di legge. Il primo è composto soprattutto di membri dell'UDF e dell'UDC. Il secondo è formato da persone LGBTIQ che dicono di volere gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini, ma non un trattamento speciale.

Va però notato che le organizzazioni LGBTIQ sostengono la proposta di modifica del Codice penale approvata dal parlamento. I loro membri si sono riuniti in un comitatoLink esterno , che si batte per garantire una maggiore protezione di lesbiche, gay e bisessuali contro l'odio, la denigrazione e la discriminazione. Questo comitato era sostenuto da rappresentanti della maggior parte dei partiti politici.



La norma penale antirazzismo L’articolo 261bisLink esterno del Codice penale svizzero, la cosiddetta norma antirazzismo, è entrato in vigore il 1º gennaio 1995. È stato adottato dopo l'adesione della Svizzera alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965. In base a questo articolo è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque discrimina o discredita pubblicamente una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione. Tale norma vale anche per coloro che incitano pubblicamente all'odio o propagano un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione. E, allo stesso modo, per chiunque disconosce o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità. Nel suo messaggioLink esterno, il governo spiegava allora di aver deliberatamente rinunciato a inserire altri criteri quali "il sesso, le tendenze sessuali o le convinzioni ideologiche". Fine della finestrella

