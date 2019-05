Una delle principali critiche è il legame con il finanziamento dell'AVS: gli oppositori denunciano un voto antidemocratico che costringe i cittadini a decidere una sola volta su due questioni diverse. I promotori del referendum considerano inoltre questa riforma come un regalo alle grandi imprese, a scapito delle casse pubbliche, e come un incoraggiamento all'evasione fiscale internazionale.

Nel contempo, però, le due Camere hanno abbinato a questa riforma una compensazione sociale: 2 miliardi di franchi dovranno essere versati nelle casse dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). Una somma che dovrebbe corrispondere all’importo perso da Confederazione e Cantoni per offrire anche in futuro una tassazione sufficientemente attraente per le imprese e competitiva a livello internazionale.

Con la nuova Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS – denominata RFFA – le Camere federali hanno tentato di unire le due importanti riforme in un solo pacchetto, in modo da stemperare le opposizioni. Nel nuovo progetto di riforma dell’imposizione delle imprese la maggioranza borghese del parlamento ha fatto alcune concessioni alla sinistra – benché piuttosto limitate.

Il popolo aveva silurato anche il progetto Previdenza per la vecchiaia 2020, con la quale il governo e la maggioranza delle Camere federali intendevano proporre un’ampia riforma dei due pilastri obbligatori che sorreggono il sistema pensionistico: l’Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS), gestita dallo Stato, e la previdenza professionale, amministrata dalle casse pensioni e dalle assicurazioni private. A far naufragare questo progetto erano state le opposizioni giunte da destra e dalla sinistra più radicale.

In questo pacchetto sono state legate due riforme sottoposte separatamente al popolo nel 2017 ed entrambe bocciate. Due anni fa, il 59% dei votanti aveva respinto la Riforma III dell’imposizione delle imprese (RII III), varata per adeguare la legislazione svizzera agli standard dell'OCSE ed evitare il rischio di sanzioni internazionali. Questo progetto era stato combattuto con successo dalla sinistra, secondo la quale la RII III conteneva troppi regali fiscali per le imprese e troppe perdite finanziarie per la Confederazione.

Verso un "sì" per la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS Armando Mombelli 19 maggio 2019 - 12:28 Il controverso pacchetto approvato dal parlamento per adeguare la tassazione delle imprese alle norme internazionali e assicurare il finanziamento dell'AVS dovrebbe superare lo scoglio delle urne. Secondo le prime tendenze della SSR, la nuova legge è stata accettata dal popolo con una solida maggioranza.