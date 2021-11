Votazioni federali del 28 novembre 2021

La gestione della pandemia di coronavirus in Svizzera sarà di nuovo sottoposta a votazione popolare. L'elettorato elvetico sarà il primo al mondo a votare sul certificato Covid. Alle urne si deciderà anche se rafforzare le cure infermieristiche e se bisognerà eleggere i giudici federali tramite un sorteggio.

Come in molti Paesi, il certificato Covid sta causando polemiche in Svizzera. Chi vi si oppone è sceso in strada per protestare contro l'obbligo di presentare il documento per accedere a ristoranti, cinema, musei e alla maggior parte degli spazi interni dei locali pubblici.

Fatto unico al mondo, toccherà al popolo decidere del futuro del certificato sanitario. Il 28 novembre, l'elettorato si pronuncerà per la seconda volta sulla legge Covid. Nel mese di giugno, questo strumento per la gestione della pandemia di coronavirus era già stato accettato alle urne con oltre il 60% dei voti. Questa volta, cittadini e cittadine saranno chiamati ad esprimersi sulle modifiche normative adottate in marzo, le quali hanno creato la base legale per l'utilizzo del certificato Covid.

Per chi sostiene la legge, il certificato Covid rappresenta uno strumento indispensabile nella lotta alla pandemia. Per chi è contrario, costituisce una violazione delle libertà individuali. Jean-Luc Addor, deputato dell'Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice), e Brigitte Crottaz, deputata socialista, ne hanno discusso durante il nostro dibattito SWI Arena, destinato in particolare agli svizzeri e alle svizzere all'estero.

>> Clicca quiLink esterno per assistere al dibattito (in francese)

Malgrado le divergenze, il certificato Covid è sostenuto dalla maggioranza del popolo elvetico, secondo il primo sondaggio della Società svizzera di radiotelevisione realizzato a inizio ottobre dall'istituto gfs.bern.

Come rivalorizzare le cure infermieristiche?

La pandemia farà da sfondo anche per il secondo oggetto in votazione federale, l'iniziativa popolare 'Per cure infermieristiche forti'. Applaudito dai balconi durante il confinamento, il personale infermieristico chiede ora azioni concrete per far fronte alla penuria di curanti in Svizzera.

L'iniziativa lanciata nel 2017 dall'Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri (ASI) chiede in primo luogo un miglioramento delle condizioni di lavoro. Governo e Parlamento ritengono tuttavia che le proposte formulate nel testo siano eccessive. Hanno così adottato una controproposta (controprogetto indiretto) che soddisfa due richieste dell'ASI, ovvero l'incoraggiamento della formazione e l'estensione delle competenze del personale infermieristico.

Già prima della pandemia, le condizioni di lavoro di infermiere e infermieri erano difficili, tra stress, mancanza di riconoscimento e salari ritenuti troppo bassi. Una situazione precaria evidenziata dall'inchiesta che avevamo realizzato negli ospedali svizzeri nei primi mesi del 2020.

Indipendenza della giustizia

L'elettorato si esprimerà anche sull'Iniziativa sulla giustizia, che chiede di nominare i giudici e le giudici del Tribunale federale tramite un sorteggio. In questo modo, si potrà garantire l'indipendenza della magistratura nei confronti dei partiti, sostiene il comitato all'origine della proposta.

Attualmente, i giudici sono eletti dal Parlamento, che attribuisce le nomine in funzione della forza dei partiti. Chi non è affiliato ad alcuna formazione politica non ha nessuna possibilità di essere eletto. Il sistema giudiziario elvetico è dunque strettamente legato alla politica.

L'iniziativa lanciata da un comitato cittadino costituitosi attorno al ricco imprenditore Adrian Gasser non ha alcuna possibilità di successo. Governo e Parlamento l'hanno chiaramente respinta. Chi vi si oppone sostiene che il sistema attuale funziona e che la più alta istanza giuridica della Svizzera emette le sue sentenze in totale indipendenza.

"Invece di nominare i migliori, lasciamo al sorteggio la facoltà di scegliere. A detta dei promotori, il caso sarebbe in grado di giudicare meglio dei rappresentanti politici", critica il consigliere agli Stati liberale radicale Andrea Caroni.

Chi sostiene l'iniziativa è invece dell'avviso che il sorteggio permetterebbe di depoliticizzare l'elezione dei giudici federali. "L'assegnazione dei seggi basata sull'appartenenza partitica e la riscossione di una tassa sul mandato da parte dei partiti viola il principio dell'indipendenza giudiziaria", afferma Karin Stadelmann, politica dell'Alleanza del Centro.

L'Iniziativa sulla giustizia comporterebbe un aumento della proporzione di donne al Tribunale federale? È possibile, sostiene la professoressa Margit Osterloh, che sulla base di esperimenti è giunta alla conclusione che se i giudici fossero estratti a sorte, ci sarebbero più candidature femminili.