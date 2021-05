Cinque temi, una domenica di votazioni e risvolti internazionali

Il programma delle votazioni federali del 13 giugno 2020 è carico. Gli svizzeri si esprimeranno su cinque oggetti: due iniziative popolari anti-pesticidi e tre referendum riguardanti nuove misure per la lotta al terrorismo, la riduzione dei gas a effetto serra e il conferimento di poteri speciali al Governo per far fronte alla pandemia di coronavirus.

Le due proposte che hanno nel mirino i pesticidi di sintesi sono quelle che fanno più discutere, in Svizzera e all'estero. E per validi motivi. La loro approvazione implicherebbe un riorientamento radicale della produzione agricola del Paese. La Svizzera diventerebbe, dopo il Bhutan, il secondo Stato al mondo a fare la scommessa di vivere senza prodotti fitosanitari artificiali.

Pur condividendo lo stesso obiettivo, le due iniziative hanno approcci differenti. L'iniziativa popolare "Per una Svizzera senza pesticidi di sintesi" chiede il divieto puro e semplice di utilizzare diserbanti, insetticidi e fungicidi di sintesi nel settore agricolo svizzero, così come in ambito commerciale e privato. Vuole anche proibire l'importazione di prodotti che contengono tali pesticidi.

L'altra proposta si concentra sull'acqua potabile, ma punta anch'essa sui pesticidi e l'utilizzo di antibiotici nell'agricoltura. Vuole mettere fine a tutte le sovvenzioni pubbliche accordate agli agricoltori che non fanno capo a metodi di produzione sostenibili e rispettosi dell'ambiente.

Provenienti dalla società civile, i due comitati di iniziativa possono contare sul sostegno della sinistra e degli ecologisti. Dall'altra parte, un'ampia alleanza di partiti di centro e di destra, gli ambienti economici e la principale associazione agricola del Paese giudicano le due iniziative "troppo estreme" e pericolose per la sovranità alimentare del Paese.

La democrazia diretta è spesso e volentieri un buon indicatore delle preoccupazioni globali. Da questo punto di vista il 13 giugno è emblematico. Oltre alle due iniziative sui pesticidi, gli svizzeri voteranno su un altro tema politico rilevante per l'intera umanità: il riscaldamento climatico.

Il popolo dovrà decidere se dare il proprio sostegno alla revisione della Legge sul CO 2 , la quale prevede una serie di misure nel settore dei trasporti stradali e aerei, in quello delle emissioni industriali o ancora nella ristrutturazione degli edifici. Il tutto per limitare le emissioni di gas a effetto serra e rispettare gli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi

Approvata dal Parlamento nel settembre del 2020 dopo tre anni di dibattiti, la legge è combattuta tramite referendum da un comitato economico che la reputa inefficace e troppo costosa per imprese e famiglie. Un secondo comitato, formato da attivisti per il clima, ha partecipato alla raccolta di firme e ritiene che il testo non faccia abbastanza per rispondere all'emergenza climatica.

Altro tema che suscita controversie al di là delle frontiere nazionali: la nuova Legge sul terrorismo. Elaborata in seguito agli attentati contro la redazione del settimanale satirico Charlie Hebdo a Parigi nel 2015, introduce una base legale che darebbe alle forze dell'odine una serie distrumenti per agire preventivamente contro potenziali terroristi.

Permetterebbe, ad esempio, di intraprendere una serie di provvedimenti nei confronti di un individuo che secondo la polizia rappresenta una minaccia terroristica, anche se "le prove non sono sufficienti per aprire una procedura penale".

La riforma è considerata abusiva dagli oppositori, principalmente provenienti dai ranghi della sinistra, che hanno raccolto più di 140'000 firme in meno di 100 giorni. Hanno ottenuto il sostegno dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, i quali denunciano un progetto che aprirebbe le porte alla privazione arbitraria della libertà.

Infine, gli svizzeri saranno i primi al mondo a potersi esprimere sulla base giuridica della gestione della crisi sanitaria. Un comitato di cittadini ha lanciato un referendum contro la Legge Covid-19, approvata dal Parlamento ed entrata in vigore lo scorso settembre.

Il testo intende dare una solida base giuridica alle decisioni prese dal Governo tra la metà di marzo 2020 e la metà di giugno dello stesso anno, diciotto provvedimenti introdotti senza il consueto intervento parlamentare.

Gli oppositori temono il ruolo preponderante del Consiglio federale nel sistema federalista e di democrazia diretta del Paese, ma la campagna mostra anche un certo scetticismo nei confronti della politica di vaccinazione del Governo.

