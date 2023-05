Votazioni federali del 18 giugno 2023

Nella prima domenica di votazioni federali dell'anno il popolo svizzero è chiamato a esprimersi sulla tassazione delle multinazionali, la neutralità climatica e le misure anti-Covid.

Nove mesi. È il tempo trascorso tra l'ultima votazione federale di settembre e quella in programma il prossimo 18 giugno. Si tratta di una pausa alquanto insolita nella storia della democrazia svizzera, dovuta in particolare al ritardo dei lavori legislativi del Parlamento accumulato negli ultimi anni a causa della necessità di concentrare gli sforzi nella gestione della pandemia di Covid-19.

Per rompere questo digiuno democratico, l'elettorato avrà l'opportunità di votare su un tema importante e complesso: la tassazione degli utili delle grandi aziende internazionali. Questa riforma, avviata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), mira a stabilire una maggiore equità fiscale su scala globale, imponendo un'aliquota minima del 15% per le multinazionali.

Per introdurre questa tassazione minima, la Svizzera, Paese membro dell'OCSE, deve adattare la propria Costituzione. Attualmente, 21 dei 26 Cantoni svizzeri applicano aliquote fiscali inferiori al 15% richiesto.

Il Consiglio federale, il Parlamento e i Cantoni sostengono fortemente il progetto. Poiché l'adeguamento è sostanzialmente inevitabile, occorre fare tutto il possibile affinché le ulteriori entrate fiscali rimangano in Svizzera, afferma Monika Rühl, direttrice di economiesuisse, che sostiene la riforma. In caso di vittoria del "no", questi introiti andrebbero semplicemente ad altri Paesi, avverte.

Agli occhi della sinistra, tuttavia, il modello scelto per la distribuzione del gettito fiscale aggiuntivo, che favorisce i Cantoni quali Zugo e Basilea Città, sede di queste multinazionali, porterà a un ulteriore aumento della concorrenza fiscale interna. Il deputato socialista Fabian Molina ritiene che la bocciatura dell'imposizione minima dell'OCSE consentirebbe di elaborare una legge più equa.

Anche se questa aliquota minima venisse approvata alle urne, la Svizzera non perderebbe da un giorno all'altro la sua reputazione di paradiso fiscale. Per chi si batte a favore della giustizia fiscale, solo un'aliquota media mondiale di circa il 25% scoraggerebbe davvero le imprese dal trasferire i loro profitti in cerca di una tassazione più bassa.

Il 18 giugno, il popolo sarà chiamato a votare anche sul referendum contro la nuova legge svizzera sul clima lanciato dalla destra sovranista. La legge è stata adottata dal Parlamento lo scorso autunno ed è un controprogetto alla cosiddetta "Iniziativa sui ghiacciai".

La legge riprende l'obiettivo principale dell'iniziativa - nel frattempo ritirata dal comitato promotore - di raggiungere un bilancio netto delle emissioni di gas serra pari a zero entro il 2050. Il testo prevede un sostegno finanziario di due miliardi di franchi su dieci anni per la sostituzione degli impianti di riscaldamento a gas o a gasolio con sistemi più rispettosi del clima. La legge non contempla invece le tasse che hanno portato alla bocciatura della nuova legge sul CO 2 nel giugno 2021.

Tutti i principali partiti del Paese, a eccezione dell'Unione democratica di centro (UDC), sostengono la nuova legge sul clima. Ritengono che permetterà di proteggere efficacemente il clima, consentendo al contempo alla Svizzera di liberarsi dai combustibili e dai carburanti fossili e di diventare più indipendente dal punto di vista energetico. Gli investimenti nelle tecnologie e nei processi innovativi offriranno inoltre nuove opportunità all'economia svizzera e favoriranno la creazione di posti di lavoro, secondo la deputata liberale radicale Jacqueline de Quattro.

L'UDC, all'origine del referendum, definisce la nuova legge una "divoratrice di elettricità". Secondo il più grande partito del Paese, raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 significa di fatto bandire la benzina, il diesel, il gasolio e il gas. Di conseguenza, il fabbisogno di elettricità crescerà e le bollette delle famiglie aumenteranno di diverse migliaia di franchi all'anno, e questo nel bel mezzo di una crisi energetica, afferma il deputato democentrista Michael Graber.

Il coronavirus appartiene già al passato per la maggior parte della popolazione elvetica. Le ultime misure sanitarie sono state revocate poco più di un anno fa dal Consiglio federale e le persone che continuano a indossare la mascherina sui mezzi pubblici si contano sulle dita di una mano. Ciononostante, il popolo svizzero sarà chiamato a votare per la terza volta sulla base legale delle misure di lotta contro la pandemia di Covid-19.

Il referendum, lanciato da due movimenti cittadini contrari alle misure sanitarie, riguarda in particolare le basi legali che consentono di istituire il certificato Covid e quelle che regolamentano il ricorso all'applicazione di tracciamento SwissCovid. Le loro possibilità di successo alle urne sono scarse: nel giugno 2021, il popolo svizzero aveva accettato questa base legale con il 60,2% dei voti, a seguito di un primo referendum. Nel novembre 2021, nonostante una campagna tesa e numerose manifestazioni, la percentuale di voti a favore è stata addirittura del 62%.

