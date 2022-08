Votazioni federali del 25 settembre 2022

Riforma delle pensioni, benessere degli animali e fiscalità delle imprese: sono i temi su cui l'elettorato svizzero è chiamato ad esprimersi nella terza domenica dell'anno dedicata alle votazioni federali.

Il 25 settembre, il popolo svizzero voterà sull'ennesima riforma dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). Denominata AVS21, la riforma prevede un incremento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e una modifica della legge federale sull'AVS, che include in particolare l'aumento dell'età di pensionamento delle donne da 64 a 65 anni. Per l'entrata in vigore del pacchetto è necessario un doppio "sì".

Il dibattito su questa votazione, considerata una delle più importanti degli ultimi anni, è animato. L'anno scorso, il Parlamento ha approvato l'AVS21 nella speranza di garantire una base finanziaria più solida al primo pilastro del sistema pensionistico svizzero. Secondo le stime della Confederazione, l'assicurazione vecchiaia sarà deficitaria a partire dal 2029 in seguito all'invecchiamento della popolazione e al pensionamento di numerose persone della generazione dei baby boomer.

La sinistra e i sindacati, che hanno lanciato con successo un referendum contro l'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne, si oppongono fermamente a una riforma che secondo loro viene realizzata a spese delle donne e delle persone con un basso reddito. A un anno dalle elezioni federali, si tratta di un appuntamento importante per il Partito socialista e i Verdi, i quali intendono mobilitare la loro base elettorale su un tema che divide fortemente la destra e la sinistra.

L'assicurazione vecchiaia ha un'importanza centrale nella politica svizzera. Questa sarà la 24esima votazione sull'AVS, entrata in vigore oltre 70 anni fa. L'ultima volta che una riforma del primo pilastro è stata approvata in votazione popolare è stato nel 1995, quando il 60% dell'elettorato ha accolto la decima revisione dell'AVS (la quale prevedeva l'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne da 62 a 64 anni e la possibilità di andare in pensione anticipatamente).

Tutti i principali progetti di riforma delle pensioni dal 2003 sono falliti in Svizzera. La democrazia sta raggiungendo i suoi limiti? Di fronte a questa montagna di sfide, la politologa Silja Häusermann spiega come si potrebbe raggiungere la vetta.

La questione delle pensioni è molto sentita non solo in Svizzera. Nonostante un'opposizione spesso forte, la maggior parte dei Paesi industrializzati ha adottato riforme simili nel tentativo di preservare la sostenibilità finanziaria dei propri sistemi pensionistici. L'età di pensionamento delle donne in Svizzera è in linea con la media dei Paesi dell'OCSE, che nel 2018 era di 63,5 anni per le donne e poco più di 64 anni per gli uomini.

Ecco cosa dice chi sostiene la causa:

Ecco invece gli argomenti di chi si oppone:

Il mondo agricolo è di nuovo in fermento

Un altro tema in votazione si preannuncia piuttosto combattuto: il 25 settembre, l'elettorato deciderà se vietare o meno gli allevamenti intensivi, come richiesto da associazioni antispeciste e animaliste attraverso un'iniziativa popolare.

Secondo il Governo svizzero, gli allevamenti intensivi sono già vietati dalla legislazione attuale, che prevede dimensioni minime per gli spazi vitali accordati al bestiame e al pollame. Tuttavia, il comitato d'iniziativa ritiene che questi standard non garantiscano il benessere degli animali.

Come per le ultime iniziative popolari che chiedevano delle riforme del settore agricolo svizzero, tra cui il divieto di pesticidi, è poco probabile che questa proposta ottenga la doppia maggioranza di popolo e Cantoni alle urne.

Tassazione delle grandi imprese

Infine, il popolo sarà chiamato ad esprimersi su un referendum lanciato dalla sinistra contro l'abrogazione di due tasse che concernono le grandi imprese. L'abolizione della tassa di bollo sull'acquisto e la vendita di titoli e dell'imposta preventiva sulle obbligazioni è sostenuta dai partiti di destra e dagli ambienti economici, che vogliono in questo modo rafforzare la competitività dell'economia e della piazza finanziaria svizzera.

La sinistra e i sindacati, invece, denunciano dei privilegi accordati alle multinazionali. Ritengono che le piccole e medie imprese non trarranno beneficio da questa riforma, in quanto pochissime di esse si finanziano tramite le obbligazioni.

Tale argomento ha buone probabilità di essere ascoltato dalla maggioranza dell'elettorato: lo scorso 13 febbraio, la proposta di abolire la tassa di bollo sull'emissione di nuovo capitale azionario era già stata respinta da oltre il 62% delle persone votanti.

