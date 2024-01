Votazioni federali del 3 marzo 2024

La riforma delle pensioni rispunta un'altra volta al centro del dibattito politico: il popolo svizzero si pronuncerà il 3 marzo su due iniziative popolari provenienti da due campi opposti. I sindacati vogliono fornire un aiuto finanziario alle persone in pensione tramite una 13esima rendita AVS, mentre la sezione giovanile del Partito liberale radicale vuole risanare il sistema facendo lavorare tutti e tutte più a lungo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 gennaio 2024 - 14:58

Samuel Jaberg

Giornalista e viceresponsabile della redazione che raggruppa le tre lingue nazionali di swissinfo.ch (tedesco, francese italiano). In precedenza, redattore presso Teletext e rts.ch.

Altra lingua: 1 Français (fr) Votations fédérales du 3 mars 2024 (originale)

Dare più potere d'acquisto alle persone pensionate versando loro 13 mensilità dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) all'anno, invece delle 12 attuali. I sindacati e la sinistra intendono approfittare del contesto inflazionistico e dell'aumento dei costi della vita per far approvare la loro iniziativa alle urne.

Nel caso di un "sì" da parte del popolo, la rendita di vecchiaia annuale massima aumenterebbe di 2'450 franchi per le persone singole, passando a 31'850 franchi, mentre per le coppie raggiungerebbe i 47'775 franchi, ovvero un aumento di 3'675 franchi.

I partiti della destra e del centro, così come le principali organizzazioni economiche del Paese, si oppongono a questa riforma che costerebbe quasi 4 miliardi all'anno, secondo le stime della Confederazione. Il finanziamento di questa rendita supplementare peserebbe sulle spalle delle persone in età lavorativa, tramite un aumento dei contributi oppure un aumento delle imposte, sostiene chi si oppone al progetto.

Altri sviluppi Altri sviluppi La 13esima rendita di vecchiaia alle urne in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato il 15 gen 2024 Il 3 marzo l'elettorato deciderà se le persone pensionate in Svizzera dovranno ricevere una tredicesima rendita di vecchiaia AVS.

Proposta dalla gioventù liberale, la seconda iniziativa in votazione il 3 marzo chiede di alzare l'età pensionabile a 66 anni allo scopo di garantire il finanziamento a medio termine del sistema di previdenza per la vecchiaia. L'innalzamento sarebbe effettuato in modo progressivo fino al 2033 e, in un secondo momento, sarebbe legato alla speranza di vita della popolazione.

Il testo ha poche possibilità di sedurre la maggioranza dell'elettorato, tanto più che il Governo e un'ampia maggioranza del Parlamento vi si oppongono. Il Consiglio federale ritiene che il problema demografico con cui è confrontato il sistema non possa essere risolto solo con un posticipo dell'età pensionabile.

Non è certo la prima volta che il popolo è chiamato a decidere sul futuro delle pensioni. L'età della pensione e il finanziamento delle rendite di vecchiaia sono temi ricorrenti della politica svizzera. L'AVS fa capolino nelle votazioni federali fin dalla sua creazione, nel 1948.

I dibattiti attorno a questo argomento sono spesso accesi e toccano problematiche fondamentali quali la solidarietà, l'uguaglianza tra uomini e donne, la precarietà o il finanziamento delle assicurazioni sociali.

Molti membri del Governo hanno subìto delle batoste tentando di riformare il sistema pensionistico. Dopo decenni di battaglie accanite, il popolo svizzero ha infine accettato, nel settembre del 2022, di aumentare l'età della pensione delle donne da 64 a 65 anni, equiparandola a quella degli uomini.

Tuttavia, il "sì" è stato molto risicato, con solo il 50,5% dei voti a favore, e lo scrutinio ha messo in luce delle grandi spaccature all'interno del Paese. In primo luogo, quella tra uomini e donne, in secondo quella tra i cantoni latini e quelli germanofoni.

La maggior parte dei Paesi industrializzati ha introdotto misure simili negli ultimi anni. Le nuove persone pensionate norvegesi e islandesi sono le più anziane tra le economie sviluppate. Bisogna lavorare fino a 67 anni in questi due Paesi nordici per ricevere una pensione a tasso integrale. Le loro legislazioni, introdotte a partire dalla seconda metà degli anni 2000, non prevedono differenze tra le età pensionabili di uomini e donne.

Piccolo promemoria: il sistema pensionistico elvetico si basa sui cosiddetti "tre pilastri": l'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), la previdenza professionale (LPP) e la previdenza individuale (terzo pilastro).

L'AVS dovrebbe assicurare la sussistenza minima vitale ed è obbligatoria per tutti e tutte, la LPP è prevista per garantire lo standard di vita pre-pensionistico ed è obbligatoria per tutte le persone salariate. Il terzo pilastro è un fondo di risparmio privato, facoltativo e fiscalmente vantaggioso.

Questo sistema presenta però delle lacune: in Svizzera, una persona anziana su cinque vive al di sotto, o al limite, della soglia di povertà. È il caso di Bernard e Pierrette Apothéloz. In questi ultimi anni, la coppia di pensionati di Neuchâtel ha vissuto con angoscia l'aumento dei costi della salute e della maggior parte dei prodotti di base. "Siamo sempre con l'acqua alla gola", confida Bernard Apothéloz.

Altri sviluppi Altri sviluppi Migliaia di persone anziane si ritrovano povere durante la pensione Questo contenuto è stato pubblicato il 16 gen 2023 La maggior parte delle persone anziane è in grado di provvedere ai propri bisogni, ma una su cinque vive al di sotto o vicino alla soglia di povertà.

Come conseguenza di questa situazione, ogni anno in Svizzera sempre più persone decidono di emigrare per sfuggire alle difficoltà finanziarie e all'elevato costo della vita. Nel 2022, più di 150'000 rendite AVS sono state versate a cittadini e cittadine di nazionalità svizzera che vivevano all'estero.

Altri sviluppi Altri sviluppi Emigrare dopo la pensione per non vivere nella precarietà Questo contenuto è stato pubblicato il 17 set 2021 Ogni anno, centinaia di svizzeri e svizzere emigrano a causa di una rendita di vecchiaia troppo bassa.

Se fate parte di queste persone, la vostra storia ci interessa:





In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative