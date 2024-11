Votazioni nei cantoni, comunali a Berna e ballottaggio a Basilea

Keystone-SDA

Urne aperte oggi fino a mezzogiorno anche per diversi oggetti in votazione in otto cantoni tedescofoni e quattro romandi. A Berna si tengono inoltre le elezioni comunali, a Basilea Città il ballottaggio per un seggio in governo e nel Giura un'elezione suppletiva.

(Keystone-ATS) Nelle elezioni per il rinnovo dell’esecutivo della città di Berna si preannuncia in particolare una lotta nel campo rosso-verde per la poltrona di sindaco fra l’uscente Alec von Graffendried (ecologista) e la sfidante e collega di municipio Marieke Kruit (PS). I sondaggi danno la socialista in vantaggio, ma è anche molto probabile che si andrà al ballottaggio.

Quattro anni fa nel governo cittadino erano stati eletti due ecologisti, due socialisti e un rappresentante del PPD (oggi Centro). Soltanto due dei cinque municipali uscenti si ripresentano e i partiti di opposizione (Verdi liberali, Centro, PLR, UDC e Partito evangelico) hanno unito in questa occasione le liste per cercare di conquistare il secondo mandato perso nel 2016.

Oltre all’esecutivo, si rinnova anche il parlamento cittadino che conta 80 deputati. Quattro anni fa, dalle urne era uscito il legislativo più a sinistra della Svizzera e più femminile, con il 70% di donne elette. Nel corso della legislatura questa percentuale è tuttavia scesa, in seguito a varie dimissioni, al 58%.

Lo scorso 20 ottobre, al primo turno delle elezioni a Basilea Città erano stati eletti sei consiglieri di Stato su sette. Si tratta di tre esponenti del PS, due dell’LPD (il Partito liberale democratico che a Basilea non si è unito al PLR), uno del Centro e un Verde liberale.

Al settimo posto, ma senza raggiungere la maggioranza assoluta richiesta, si era piazzata la consigliera di Stato uscente Esther Keller (Verde liberale). Quest’ultima dovrà vedersela con la granconsigliera dei Verdi Anina Ineichen, che punta a riconquistare la poltrona persa dal suo partito quattro anni fa a vantaggio proprio della verde liberale.

Nel canton Giura si decide in un’elezione suppletiva chi prenderà il posto di Jacques Gerber (PLR), il consigliere di Stato che ha rassegnato le dimissioni per assumere dall’inizio del 2025 la carica di delegato per l’Ucraina per conto del Dipartimento federale degli affari esteri diretto da Ignazio Cassis.

Il PLR ha deciso di non presentare candidati. I principali contendenti sono quindi il gran consigliere e municipale di Porrentruy Stéphane Theurillat (Centro), che gode del sostegno di PLR e Verdi-liberali, e l’attuale presidente del Parlamento cantonale Pauline Godat (Verdi), a sua volta appoggiata dal PS e dalla sinistra alternativa. Terzo sfidante è Pascal Prince del movimento HelvEthica. Questa l’attuale composizione dell’esecutivo giurassiano: 2 PS, 1 cristiano-sociale, 1 Centro e 1 PLR.