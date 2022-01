Votazioni federali del 13 febbraio 2022

Pacchetto di misure a sostegno dei media, tasse di bollo, sperimentazione animale e pubblicità del tabacco: sono gli oggetti in votazione federale il prossimo 13 febbraio.

L'anno politico svizzero inizia con un programma alquanto ricco. Il popolo è chiamato a votare su quattro oggetti - due referendum e due iniziative popolari - nella prima delle quattro domeniche tradizionali di votazioni federali, il 13 febbraio.

L'elettorato si esprimerà sul controverso sostegno ai media privati svizzeri. Governo e Parlamento vogliono aiutare maggiormente giornali, radio, televisioni e media online per garantirne la qualità e la diversità. Per questo è stato elaborato un pacchetto di aiuti finanziari diretti e indiretti, che prevede 150 milioni di franchi supplementari all'anno per i media privati.

Un referendum è stato lanciato con successo da politici e politiche di destra e da alcuni gruppi editoriali, i quali temono che i media perdano la loro indipendenza.

Abolizione delle tasse di bollo

Il secondo referendum riguarda l'abolizione della tassa di bollo sul capitale proprio, che viene riscossa quando una società acquisisce nuovo capitale emettendo titoli (azioni e simili). La sinistra e i sindacati hanno lanciato il referendum in quanto ritengono che la misura andrà a beneficio solo dei più ricchi.

Limitazione della pubblicità del tabacco

L'iniziativa "Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità del tabacco" è stata lanciata nel 2018 da numerose organizzazioni del settore sanitario. L'iniziativa ha fatto seguito al rifiuto del Parlamento di legiferare sulla questione.

Nel frattempo, il legislativo ha elaborato una nuova legge, che ha adottato nella sessione autunnale. Essa funge da controprogetto indiretto all'iniziativa popolare contro la pubblicità del tabacco. Entrerà in vigore in caso di un 'no' all'iniziativa.

Per chi sostiene la limitazione della pubblicità del tabacco, il quadro giuridico attorno alla sigaretta non è sufficiente per proteggere efficacemente la gioventù.

Gli ambienti economici si oppongono all'iniziativa. Ritengono che le restrizioni previste sulla pubblicità vadano troppo lontano e che aprano la strada a divieti per altri prodotti.

Protezione degli animali

Il popolo voterà per la quarta volta sul divieto delle sperimentazioni animali. Un'iniziativa lanciata nel 2017 da cittadine e cittadini del Cantone di San Gallo e sostenuta da circa 80 organizzazioni e aziende vuole vietare tutti gli esperimenti su esseri umani e animali, così come l'importazione di nuovi prodotti sviluppati utilizzando tali sperimentazioni. Il Parlamento ha respinto l'iniziativa senza opporre una controproposta.

Il comitato promotore sostiene che gli esperimenti sugli animali sono un crimine. Queste sperimentazioni, afferma, sono sbagliate non solo sotto il profilo etico, ma anche a livello economico.

Le persone che si oppongono al divieto affermano invece che la sperimentazione animale è essenziale per scoprire nuovi rimedi o principi attivi. I metodi alternativi disponibili oggi, sottolineano, non sarebbero ancora in grado di riprodurre accuratamente la complessità di un organismo vivente.