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Aumentare l’IVA per finanziare la 13esima AVS? La parola al popolo

La Svizzera dovrebbe aumentare l'IVA per finanziare la tredicesima rendita AVS?

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Nata e cresciuta in Italia, Sara ha vissuto nel Regno Unito per qualche anno e poi si è trasferita a Berna. Come giornalista ama ascoltare le storie delle persone e portare le news sui social, specialmente se si tratta di diritti umani e cambiamento climatico.

Corrispondente a Palazzo federale per SWI swissinfo.ch, decodifico la politica federale per le svizzere e gli svizzeri all’estero. Dopo gli studi presso l’Accademia di giornalismo e dei media dell’Università di Neuchâtel, il mio percorso professionale mi ha dapprima portato nei media regionali, nelle redazioni del Journal du Jura, di Canal 3 e di Radio Jura bernois. Dal 2015, lavoro nella redazione multilingue di SWI swissinfo.ch, dove continuo a svolgere il mio mestiere con passione.

Gestisco e sviluppo i canali social di Swissinfo in tutte le lingue nazionali. In qualità di social media manager e specialista di contenuti digitali, propongo notizie d’attualità, approfondimenti e articoli esplicativi su politica e cultura in quattro lingue, destinati alla “Quinta Svizzera”.

È la domanda su cui gli elettori saranno chiamati a esprimersi alla fine di novembre.

>> Leggete il nostro approfondimento per scoprire cosa prevede la proposta e quali sono le argomentazioni dei favorevoli e dei contrari:

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SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

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