Aumentare l’IVA per finanziare la 13esima AVS? La parola al popolo
La Svizzera dovrebbe aumentare l'IVA per finanziare la tredicesima rendita AVS?
È la domanda su cui gli elettori saranno chiamati a esprimersi alla fine di novembre.
>> Leggete il nostro approfondimento per scoprire cosa prevede la proposta e quali sono le argomentazioni dei favorevoli e dei contrari:
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Come finanziare la 13esima AVS? Il popolo si esprimerà su un aumento dell’IVA
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