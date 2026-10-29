Fuochi d’artificio rumorosi: la Svizzera dovrebbe vietarli?
La Svizzera dirà presto addio ai botti? Il 29 novembre il popolo sarà chiamato a decidere se vietare i fuochi d'artificio rumorosi.
L’iniziativa prevede il divieto di vendita e utilizzo dei botti, mentre resterebbero consentiti articoli come stelline scintillanti e fontane luminose.
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