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Gli svizzeri e le svizzere al voto sul sostegno pubblico agli alimenti di origine vegetale

In futuro la Svizzera dovrebbe essere in grado di coprire fino al 70% del proprio fabbisogno alimentare con la produzione nazionale. È questo l'obiettivo dell'iniziativa popolare "per un'alimentazione sicura”, sulla quale l’elettorato svizzero voterà il 27 settembre.

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Gestisco e sviluppo i canali social di Swissinfo in tutte le lingue nazionali. In qualità di social media manager e specialista di contenuti digitali, propongo notizie d’attualità, approfondimenti e articoli esplicativi su politica e cultura in quattro lingue, destinati alla “Quinta Svizzera”.

Corrispondente a Palazzo federale per SWI swissinfo.ch, decodifico la politica federale per le svizzere e gli svizzeri all’estero. Dopo gli studi presso l’Accademia di giornalismo e dei media dell’Università di Neuchâtel, il mio percorso professionale mi ha dapprima portato nei media regionali, nelle redazioni del Journal du Jura, di Canal 3 e di Radio Jura bernois. Dal 2015, lavoro nella redazione multilingue di SWI swissinfo.ch, dove continuo a svolgere il mio mestiere con passione.

Nata e cresciuta in Italia, Sara ha vissuto nel Regno Unito per qualche anno e poi si è trasferita a Berna. Come giornalista ama ascoltare le storie delle persone e portare le news sui social, specialmente se si tratta di diritti umani e cambiamento climatico.

L’iniziativa chiede un adeguamento della politica agricola per promuovere la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale invece di prodotti di origine animale. È stata lanciata dall’attivista ambientalista Franziska Herren e da altre sei persone. A livello politico riceve in particolare il sostegno dei Giovani Verdi. Il Consiglio federale e il Parlamento si oppongono all’iniziativa.

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Moderato da: Katy Romy

In che misura lo Stato dovrebbe intervenire sul cibo che finisce nei nostri piatti?

L’iniziativa popolare “per un’alimentazione sicura” sarebbe un passo verso un’agricoltura più sostenibile o un “diktat vegano”?

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Iniziativa “Per un’alimentazione sicura”: verso un’agricoltura più sostenibile o un “diktat vegano” in Svizzera?

Questo contenuto è stato pubblicato al L’attivista ecologista Franziska Herren torna alla carica con un’iniziativa che intende obbligare la Confederazione a promuovere la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale. Chi si oppone parla di un progetto scollegato dalla realtà.

Di più Iniziativa “Per un’alimentazione sicura”: verso un’agricoltura più sostenibile o un “diktat vegano” in Svizzera?

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