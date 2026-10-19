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Votazioni

Opuscolo informativo delle votazioni del 29 novembre 2026

Le spiegazioni del Consiglio federale in merito alle votazioni del 29 novembre 2026 (file PDF).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

Votazione popolare da 29 novembre 2026 – Spiegazioni del Consiglio federaleCollegamento esterno

  • Decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante un aumento dell’imposta sul valore aggiunto
  • Iniziativa popolare «Per una limitazione dei fuochi d’artificio»
  • Iniziativa popolare « Sì a imposte federali eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!»
  • Modifica della legge federale sul materiale bellico

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