Opuscolo informativo delle votazioni del 29 novembre 2026
Le spiegazioni del Consiglio federale in merito alle votazioni del 29 novembre 2026 (file PDF).
Votazione popolare da 29 novembre 2026 – Spiegazioni del Consiglio federaleCollegamento esterno
- Decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante un aumento dell’imposta sul valore aggiunto
- Iniziativa popolare «Per una limitazione dei fuochi d’artificio»
- Iniziativa popolare « Sì a imposte federali eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!»
- Modifica della legge federale sul materiale bellico