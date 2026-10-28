Votazioni in Svizzera: bisogna allentare le regole sull’esportazione di armi?
Mentre l’Europa si sta riarmando a un ritmo che non si vedeva dalla Guerra Fredda, in Svizzera, Parlamento e Consiglio federale vogliono allentare le regole sull’esportazione di materiale bellico, permettendo la vendita di armi svizzere ad alcuni Paesi, anche nel caso in cui questi si trovassero coinvolti in conflitti armati.
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Corrispondente a Palazzo federale per SWI swissinfo.ch, decodifico la politica federale per le svizzere e gli svizzeri all’estero.
Dopo gli studi presso l’Accademia di giornalismo e dei media dell’Università di Neuchâtel, il mio percorso professionale mi ha dapprima portato nei media regionali, nelle redazioni del Journal du Jura, di Canal 3 e di Radio Jura bernois. Dal 2015, lavoro nella redazione multilingue di SWI swissinfo.ch, dove continuo a svolgere il mio mestiere con passione.
Nata e cresciuta in Italia, Sara ha vissuto nel Regno Unito per qualche anno e poi si è trasferita a Berna. Come giornalista ama ascoltare le storie delle persone e portare le news sui social, specialmente se si tratta di diritti umani e cambiamento climatico.
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