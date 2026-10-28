The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Votazioni

Votazioni in Svizzera: bisogna allentare le regole sull’esportazione di armi?

Mentre l’Europa si sta riarmando a un ritmo che non si vedeva dalla Guerra Fredda, in Svizzera, Parlamento e Consiglio federale vogliono allentare le regole sull’esportazione di materiale bellico, permettendo la vendita di armi svizzere ad alcuni Paesi, anche nel caso in cui questi si trovassero coinvolti in conflitti armati.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

Gestisco e sviluppo i canali social di Swissinfo in tutte le lingue nazionali. In qualità di social media manager e specialista di contenuti digitali, propongo notizie d’attualità, approfondimenti e articoli esplicativi su politica e cultura in quattro lingue, destinati alla “Quinta Svizzera”.

Corrispondente a Palazzo federale per SWI swissinfo.ch, decodifico la politica federale per le svizzere e gli svizzeri all’estero. Dopo gli studi presso l’Accademia di giornalismo e dei media dell’Università di Neuchâtel, il mio percorso professionale mi ha dapprima portato nei media regionali, nelle redazioni del Journal du Jura, di Canal 3 e di Radio Jura bernois. Dal 2015, lavoro nella redazione multilingue di SWI swissinfo.ch, dove continuo a svolgere il mio mestiere con passione.

Nata e cresciuta in Italia, Sara ha vissuto nel Regno Unito per qualche anno e poi si è trasferita a Berna. Come giornalista ama ascoltare le storie delle persone e portare le news sui social, specialmente se si tratta di diritti umani e cambiamento climatico.

Gli oppositori hanno lanciato un referendum contro la riforma. Saranno quindi il popolo a decidere il prossimo 29 novembre.

La proposta consentirebbe l’esportazione di armi verso 19 Paesi europei e verso Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Argentina, anche se coinvolti in conflitti armati.

Partito Socialista, Verdi, Partito Evangelico e Gruppo per una Svizzera senza esercito, insieme a diverse organizzazioni della società civile, si oppongono alla riforma.

Leggete il nostro approfondimento:

Altri sviluppi

E partecipate alla discussione:

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Geraldine Wong Sak Hoi

Come dovrebbe comportarsi un Paese neutrale come la Svizzera riguardo all’esportazione di armi verso zone di conflitto?

La Svizzera potrebbe presto consentire la riesportazione di armi prodotte nella Confederazione verso Paesi coinvolti in conflitti. Cosa ne pensate?

Partecipa alla discussione
40 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Articoli più popolari

I più discussi

Preferire Swissinfo su Google

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.

Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR