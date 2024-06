Voto GB: è un pareggio l’ultimo duello tv fra Sunak e Starmer

(Keystone-ATS) Si è chiuso in sostanziale pareggio l’ultimo acceso duello televisivo, ospitato ieri sera dalla BBC nell’Università di Nottingham Trent, fra il premier conservatore Rishi Sunak e il leader laburista Keir Starmer a una settimana dalle elezioni politiche del 4 luglio.

È quanto emerge da una rilevazione pubblicata da YouGov subito al termine della trasmissione, in cui è stato decretato il risultato di 50 a 50. Premiato quindi sir Keir, in quanto già strafavorito nei sondaggi per diventare il nuovo primo ministro del Regno Unito, che è stato ritenuto anche più credibile dai telespettatori rispetto a Sunak. Sebbene il leader dell’opposizione sia apparso a tratti impacciato nelle sue risposte, soprattutto quando doveva contenere l’irruenza del premier Tory impegnato nell’ultimo assalto davanti a milioni di britannici per contenere l’annunciato tracollo alle urne.

La stampa del Regno Unito, a partire dal progressista Guardian, ha sottolineato come sia stato un duello senza esclusione di colpi, anche con attacchi personali, in cui Starmer alla fine è riuscito a sfruttare le tante debolezze di Sunak, inclusa la sua reazione giudicata in ritardo rispetto agli esponenti Tory coinvolti nello scandalo delle scommesse sulla data del voto. Mentre il Times ha puntato sull’attacco del primo ministro in fatto di tasse, con la ricorrente accusa al leader laburista (da lui smentita) di volerle alzare non appena arrivato al potere, e il filo-conservatore Daily Telegraph si è concentrato sul monito lanciato da Sunak nel messaggio rivolto agli elettori alla fine del duello tv, quello di “non consegnare” (usando un verbo forte, ‘surrender’, che indica il concetto di resa) il Paese al Labour.

Il Daily Mail, tabloid della destra populista, ha scelto invece il titolo “Stai prendendo in giro la gente”, utilizzando una frase pronunciata dal capo del governo contro il rivale Starmer per non aver spiegato in termini pratici come intenda contrastare l’immigrazione illegale. Da oggi si apre l’ultima settimana di campagna elettorale con l’impressione di un risultato finale dato per scontato in cui resta da capire soprattutto l’entità della sconfitta per i Tory.