VS: 35enne cade con parapendio e muore a Naters

Keystone-SDA

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Uno svizzero di 35 anni è morto ieri in un incidente di parapendio a Naters, in Alto Vallese: per ragioni ancora sconosciute l'uomo ha perso il controllo della vela in tessuto nella regione del Foggenhorn sopra la valle del Gredetsch ed è precipitato.

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(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto intorno alle 15.15 a un’altitudine di circa 2200 metri, ha comunicato oggi la polizia cantonale vallesana, precisando che ad allertare i soccorsi sono stati alcuni testimoni. Un elicottero di Air Zermatt si è recato sul posto, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 35enne.

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha avviato un’indagine per accertare le circostanze esatte dell’incidente.