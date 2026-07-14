VS: 46enne cade con il parapendio e muore

Keystone-SDA

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Un uomo è deceduto in un incidente di parapendio avvenuto domenica scorsa sopra la località vallesana di Vercorin. Secondo quanto comunicato oggi dalla polizia cantonale, la vittima è un cittadino svizzero di 46 anni.

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(Keystone-ATS) Poco prima delle 16 di due giorni fa, si legge in una nota, il parapendista si è lanciato dal Crêt du Midi, cima delle Alpi vallesane, a una quota di 2300 metri. Qualche istante più tardi, per ragioni che l’inchiesta dovrà stabilire, ha perso il controllo della sua vela e si è schiantato al suolo.

Dei testimoni hanno subito allertato i soccorsi e l’uomo, seriamente ferito, è stato elitrasportato all’ospedale di Sion, dove è morto per la gravità delle sue lesioni. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto un’indagine per determinare le circostanze esatte della tragedia.