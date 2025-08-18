The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
VS: alpinista muore sul ghiacciaio del Bietsch

Un alpinista è deceduto ieri dopo essere caduto sul ghiacciaio del Bietsch, situato a un'altitudine di 3'150 metri nel canton Vallese. Lo ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale vallesana.

(Keystone-ATS) L’uomo, accompagnato da altri due alpinisti, stava tentando di scalare la vetta del Wilerhorn, quando per motivi che un’inchiesta dovrà chiarire, è precipitato. Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

