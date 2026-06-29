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VS: auto finisce nel fiume, un morto

Keystone-SDA

Un incidente stradale ha provocato un morto ieri nell'Alto Vallese. Un'auto è precipitata nel fiume Rodano sul territorio di Mörel-Filet e una persona è stata trascinata dalla corrente rimanendo uccisa, riferisce in una nota odierna la polizia cantonale vallesana.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il sinistro è avvenuto verso le 15, tra Bettmeralp e Filet, quando il veicolo, per cause ancora da chiarire, è uscito dalla carreggiata, finendo nel fiume.

Una seconda persona che si trovava a bordo è rimasta ferita ed è stata trasportata all’Inselspital di Berna da un elicottero della Air Glacier.

Le forze dell’ordine aggiungono che l’identificazione formale della vittima è ancora in corso, mentre il ministero pubblico ha aperto un’inchiesta per determinare le circostanze esatte dell’incidente.

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