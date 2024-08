VS: cade aliante, due morti

(Keystone-ATS) Due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto ieri pomeriggio in Vallese che ha coinvolto un aliante. Le vittime sono due svizzeri di 72 e 46 anni.

Lo indica oggi in una nota la polizia cantonale. La tragedia è avvenuta sotto il Chistehorn, sul territorio del comune di Niedergesteln, tra Visp e Sierre.

Secondo le forze dell’ordine vallesane, il velivolo era decollato da un aerodromo nel canton Argovia verso le 12.30. La Rega è stata allertata in merito allo schianto poco prima delle 16.00, da una terza persona che ha assistito all’incidente.

I servizi di emergenza, giunti sul luogo con un elicottero dell’Air Zermatt, hanno solo potuto constatare la morte dei due occupanti dell’aliante. Le cause di quanto accaduto non sono ancora chiare: come di consueto, spetterà al Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), che ha avviato un’indagine, fare luce sul dramma.