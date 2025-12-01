VS: cruciverba diffamatorio contro UDC, tutti assolti

Il controverso cruciverba è stato pubblicato dal giornale vallesano Le Nouvelliste. Keystone-SDA

L'autore di un cruciverba accusato di essere diffamatorio nei confronti dell'UDC, apparso sul quotidiano Le Nouvelliste, e il responsabile della sua pubblicazione sono stati assolti dal tribunale distrettuale di Sion.

(Keystone-ATS) Nel suo verdetto, la corte ha valutato che i due uomini non avevano fatto che esprimere un’opinione, che è protetta dalla libertà d’espressione. Non si tratta nemmeno di delitto all’onore o di calunnia.

Per completare la griglia del cruciverba, presentata come un “esercizio sovversivo”, i lettori dovevano trovare il “partito politico svizzero razzista, xenofobo, omofobo, antifemminista, contro l’ambiente, contro i poveri e nazionalista”. La risposta di tre lettere era “UDC”.

Il partito aveva immediatamente preteso le scuse di Le Nouvelliste, che le ha poi effettuato a due riprese. Nonostante questo, si è passati alle vie legati.