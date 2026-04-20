VS: deposito in fiamme a Saxon, incendio domato senza feriti

Keystone-SDA

Un grosso incendio accompagnato da un'intensa emissione di fumo è scoppiato questo pomeriggio in un magazzino a Saxon, in Vallese. Sul posto sono intervenuti una settantina di pompieri, che verso le 17:30 hanno domato il rogo.

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(Keystone-ATS) L’allarme era stato dato verso le 15.50. “L’incendio ha distrutto tre magazzini e un’abitazione nella zona occidentale del paese, in direzione di Martigny”, ha dichiarato a Keystone-ATS il portavoce della polizia cantonale vallesana, Stève Léger, precisando che non si registrano feriti.

Ancora sconosciuta la natura dei materiali che hanno preso fuoco. “Sono in corso controlli per valutare un eventuale rischio chimico”, ha detto il portavoce.

Una lunga colonna di fumo si è alzata dal fondovalle fino ai villaggi di Riddes, Isérables e Haute-Nendaz. La popolazione di questi comuni, così come quella di Saxon, è stata invitata a chiudere porte e finestre e a spegnere la ventilazione e l’aria condizionata. Agli abitanti è stato inoltre raccomandato di avvisare i vicini ed evitare di recarsi nella zona colpita.

Cause sconosciute

Per domare le fiamme sono intervenuti i corpi dei pompieri di Martigny, Fully, Saxon, Sierre e Sion, solo per citarne alcuni. Sono state mobilitate anche le polizie municipale e cantonale, oltre a un imponente dispositivo sanitario. In totale erano presenti sul posto oltre un centinaio di operatori.

L’intera zona, dove peraltro non si trovano molte abitazioni, è stata isolata e sono state predisposte stradali. Sono in corso indagini per determinare l’origine delle fiamme, ha dichiarato il portavoce delle forze dell’ordine.