VS: deposito in fiamme a Saxon, presunto autore arrestato

Keystone-SDA

Il presunto autore dell'incendio che ieri pomeriggio ha distrutto un'abitazione e tre magazzini a Saxon, in Vallese, è stato arrestato. Si tratta di un vallesano di 64 anni che ha ammesso di aver appiccato il fuoco intenzionalmente.

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(Keystone-ATS) Il 64enne è stato arrestato dalla polizia comunale di Martigny ed è stato consegnato alla polizia cantonale per ulteriori indagini, indica un comunicato odierno delle forze dell’ordine. È stato posto detenzione preventiva.

L’incendio, divampato ieri verso le 15.30, ha devastato tre magazzini contenenti oggetti e materiali vari, prima di propagarsi a un’abitazione, che è stata completamente distrutta dalle fiamme. Il rogo è stato domato verso le 17.30. Non si registrano feriti.

“Fastidi respiratori ancora possibili”

L’area è stata isolata ed è stato messo in atto un piano di deviazioni del traffico per facilitare l’intervento di ben otto corpi dei pompieri. In totale sono stati mobilitati un centinaio di soccorritori. Il pubblico ministero del Basso Vallese ha avviato un’indagine.

Il fumo sprigionato da questo grave incendio “può eventualmente (ancora, ndr) causare irritazione o fastidio respiratorio passeggero”, precisa il medico cantonale Eric Masserey. “In caso di difficoltà respiratorie, in particolare per le persone sensibili, si consiglia di consultare un medico”.