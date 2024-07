VS: due anziani morti in incidente stradale

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) In un incidente stradale avvenuto ieri sera a Orsières (VS) una 83enne automobilista e il passeggero di 79 anni hanno perso la vita. Il veicolo è uscito di strada in una curva e si è cappottato in un pendio boschivo.

L’auto si è cappottata più volta fermandosi su un fianco, ha spiegato la polizia cantonale in un comunicato odierno. Entrambe le vittime sono morte sul posto.

L’episodio è avvenuto attorno alle 22:45 nel comune al confine con Italia e Francia, in una curva particolarmente pronunciata. Un’indagine è stata aperta.